|
В Азербайджане заявили о готовности поставлять нефть в Беларусь
Источник материала: Партизан
Азербайджан имеет возможности для поставок нефти в Беларусь
Об этом заявил агентству "
"Интерес с белорусской стороны касательно поставок нефти для переработки в Беларуси был. Однако на этот счёт пока нет конкретного решения. В прошлом мы поставляли нефть в Беларусь, и в принципе есть возможности для поставок", - сказал Ахмедов.
Он отметил, что белорусская сторона в настоящее время рассматривает разные возможности, имеющиеся на рынке, включая поставки со стороны SOCAR.
Ранее во вторник первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь направила коммерческие предложения о покупке нефти во все возможные страны.
"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан", - сказал Крутой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Азербайджан имеет возможности для поставок нефти в Беларусь
|
Свежие газеты
Архив (Разное)