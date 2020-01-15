ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вне льда Олег Евенко совсем другой: читает Достоевского, дарит плюшевые игрушки и не дерется

15.01.2020 12:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Защитник ростом 201 сантиметр Олег Евенко — яркая индивидуальность в сегодняшнем минском «Динамо». Он не боится жестких силовых приемов и часто оказывается в центре самых громких драк лиги. При этом Олег — один из главных интеллектуалов в раздевалке «зубров». 28-летний хоккеист читает Достоевского и Кинга, а несколько лет назад защитил диплом престижного американского вуза.

О драках, травмах, репутации отличника и жизни за рубежом с разносторонним защитником поговорила журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук.

Германия, американская семья и никакой диеты


— До подписания контракта с минским «Динамо» в 2018-м вы девять лет прожили в Северной Америке. Интересный опыт?

— Да, я впервые приехал в Штаты в 18 лет. До этого провел сезон в Германии. Вот он получился намного более стрессовым. Это был первый опыт самостоятельной жизни без родителей, еще и за границей.

В Германии снимали квартиру с Сергеем Стасем. Помню, как мы, два тинейджера, учились обустраивать быт, готовить. Сергей в этом плане был попрокачаннее меня. Он мог запечь курицу, а я — максимум пожарить яичницу. Зато за год в Германии уже научился готовить макароны и сэндвичи, смешивать колу с фантой — это был прогресс (улыбается).

— Почему в Америке оказалось проще ко всему адаптироваться?

— Два года до поступления в университет я играл в юниорской лиге в Северной Дакоте и жил в семье, с которой мне очень повезло. Было прикольно наблюдать, как по-другому там строятся быт и семейные отношения.


Впервые жил не в квартире, а в частном доме с гаражом и задним двориком. В подвале были обустроены три комнаты, где дети играли в хоккей напольными клюшками.

Помню, поначалу удивлялся, что родители принимающей семьи закупали продукты на неделю, а то и месяц вперед. Я привык, что мы с моими родителями набирали в минских магазинах еды на пару дней. У нас ведь как принято: купил молоко — надо выпить, а то испортится.

А в Америке, не знаю как, но все могло храниться намного дольше. Открывал шкаф, а там полно газировки, хлопьев! В 18 лет я не соблюдал никакой диеты, не знал толком, что вообще такое хоккейная диетология, так что мог себе позволить всякое (улыбается).

— Американцы так основательно закупаются, чтобы сэкономить время в течение недели?

— Думаю, это одна из причин. Плюс там нет общественного транспорта. Все приходится делать на машине. Пешком в магазин особо не сходишь, особенно зимой, когда температура воздуха — минус 30°C. Я даже покупал себе специальную защитную маску на лицо, чтобы ничего не обветрить.


А весной, когда снег начинал таять, возникала другая проблема — реки выходили из берегов и затапливали близлежащие дома. Жители всего города съезжались, чтобы помочь соседям, даже если лично их затопления не коснулись.

В сумме собиралось человек 300. Одни работали физически, другие готовили еду и угощали остальных. Мы с моей семьей помогали таскать тяжелые мешки с песком — можно было даже спину надорвать, такими увесистыми они были.

Но мне нравилась сама идея — помогать соседям, понимая, что и ты сам однажды можешь оказаться в подобной ситуации. Это своего рода социальная ответственность.

Церковный хор, расслабленность, сырое тесто

— За эти годы получилось привыкнуть к американскому укладу жизни?

— Я старался жить по их традициям и правилам. Меня, конечно, никто не заставлял, но это было интересно. Например, по воскресеньям ходили с принимающей семьей в лютеранскую церковь. Могу сказать, что наши храмы выглядят душевнее: стоят свечи, играет тихая мелодия, царит аура духовности.

А в Америке все намного проще: прихожане садятся на скамейки, читают в повседневной манере молитвы по книгам, потом вместе начинают петь. Я тоже подпевал — чувствуешь себя как в хоре (улыбается).


— А что в бытовом плане в США кардинально отличалось по сравнению с Беларусью?

— Вообще, у них многое устроено по-другому. От быта до привычек в еде. Например, меня угощали десертом cookie do. По вкусу это просто сырое тесто, а для них — готовая сладость.

Еще один пример. В Беларуси родители постоянно предупреждают детей: «Не выходи на улицу с мокрой головой! Закрой окно, чтобы не продуло! Не ходи в мокрых носках! Не пей холодное». Там же абсолютно по барабану, как и в чем ты ходишь.

В команде, да и в семье, надо мной даже посмеивались: «В смысле заболеешь, если у тебя мокрая голова? Как это связано?». Я даже у докторов спрашивал, что они по этому поводу думают. И те тоже уверяли, что это миф. По их мнению, человек с мокрыми волосами может заболеть только в том случае, если у него слабый иммунитет.


Стиль, рост 201 см и друг Готовец

— Как Америка повлияла на стиль в одежде?

— В Штатах люди относятся к стилю более расслабленно. А у нас даже повседневная одежда выглядит выходной и парадной.

Хотя не могу сказать, что в детстве я очень избирательно подходил к вопросам моды. Я и сейчас не слишком стильный парень, а в детстве вообще носил то, что родители купят. С моим ростом выбирать не приходилось (сейчас рост Олега Евенко — 201 см. — Прим. SPORT.TUT.BY).

Помню, если находили кофты с длинными рукавами, то они были огромных размеров и свисали на туловище, как мешок. Но ничего другого не оставалось.


— Вы всегда были самым высоким в классе?

— Я рос постепенно. Не было такого, чтобы случился резкий скачок. В пятом классе после летних каникул обнаружил, что мой друг Дима стоит первым на физкультуре. Я даже немного испугался. Но потом я все-таки догнал его и перегнал.

— Человеку ростом больше двух метров сложно в повседневной жизни?

— Да не сказал бы. На маршрутках я не езжу — раньше пользовался трамваем, сейчас сам вожу машину. Она у меня обычная, не какая-то супервысокая (улыбается).

Понятно, что в командном автобусе ноги упираются в сиденье. Поэтому одну ногу вытягиваю в проход, а вторую, если Кирилл Готовец чувствует себя дружелюбно, разрешает пропихнуть между сидений. Но если друг в плохом настроении, то мне приходится сворачиваться и терпеть.

Массачусетс, отличник, костюм водолаза


— Вы получили диплом Массачусетского университета по специальности «бизнес-менеджмент». Почему это не просто «корочка»?

— Надеюсь, после окончания карьеры в хоккее сумею его применить. Не знаю, как у нас, но в Америке работодатель очень ценит специалиста, который совмещал полноценную работу хоккеиста с учебой в вузе на отличные оценки. Это говорит о том, что у человека все в порядке с тайм-менеджментом, раз он сумел преуспеть везде.

— Какие дисциплины в университете оказались самым интересными?

— Мне нравились курсы по психологии и философии. Не скажу, что эти знания применимы на практике, но они здорово повлияли на мое мировоззрение и открытость ума.

С математикой тоже не возникло проблем. Хотя я сразу побоялся брать высшую и записался на базовую. Прихожу, а там преподаватель рассказывает, что такое плюс, минус, деление, умножение (улыбается). Может быть, некоторые до университета действительно этого не знали. Это у нас в школах хорошее образование, но так ведь не везде.


Дополнительно изучал компьютерные технологии, кодирование, базовые языки программирования. Вот там приходилось подольше посидеть и разобраться.

— За четыре года была хоть одна пересдача?

— Ни разу. У меня были отличные оценки. Если что-то не понимал, обращался к преподавателям. Помню, один предмет вел какой-то странный мужчина. Я даже отзывы читал о нем в интернете, а потом решил прийти на собеседование, сказать, что стараюсь, но ничего не понимаю. Захожу в кабинет, а у того на столе бардак, сам сидит в костюме водолаза и говорит: «Не переживай, все сдашь!».

В итоге я и сдал на хорошую оценку — сам не понял как (улыбается). Но по всем остальным дисциплинам реально все учил и сам разбирался.

— Откуда у хоккеиста такая тяга к знаниям?

— Я выбрал этот путь и хотел взять максимум от возможности получить хороший американский диплом. Такой шанс выпадает не всем.

Да и в хоккейном плане университет дал очень серьезную базу. Появилось понимание того, как важны для профессионального спортсмена не только тренировки, но и питание, режим сна.


До Северной Америки я, честно говоря, не задумывался о том, что после шести, например, лучше не есть, а яблоко, оказывается, не лучший вечерний снэк, потому что содержит сахар.

— Как сейчас выглядит ваш рацион? Ничего лишнего и вредного там не найти?

— Я отношусь к этому вопросу профессионально, но без фанатизма. Обращаю внимание, когда ем и что ем. Лимитирую сладкое, хотя очень люблю мороженое и карамельный попкорн в кино. Последний прием пищи у меня должен быть не позже семи вечера. За день до игры обязательно сам готовлю ужин: запекаю в печке стейк, картошку и свеклу с грибами. Это уже, скорее, психологический момент, привычка. Хотя и по составу все выглядит достаточно здорово.

Достоевский, юмор Элиотта и кислые лица в раздевалке

— Три лучшие книги, которые посоветуете прочесть каждому?

— «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Четыре соглашения» Дона Мигеля Руиса и для разнообразия «Противостояние» Стивена Кинга.

— Кто главный интеллектуал в раздевалке «Динамо»?

— Пусть будет Кирилл Готовец. Я пообещал ему сделать «шатаут» (выразить респект. — Прим.TUT.BY) в этом интервью (смеется).


Кирилл в последнее время много читает — и дома, и на выездах. Как-то зашел к нему в гости, а там такая библиотека! Спрашиваю:

— Как эта книга?

— Еще не читал.

— А эта?

— Тоже.

Но, если серьезно, действительно часто вижу его за чтением.

— А кто лучше всех шутит?

— Мне нравится чувство юмора Стефана Эллиотта и Артема Демкова. Да и вообще, хватает, с кем пообщаться.

— Как сейчас у команды с настроением? Остается желание общаться на нехоккейные темы?

— Когда случается много поражений подряд, это сложно. Если на льду большие проблемы, тяжело не приносить их домой и не думать. Но с нового 2020 года мы осознанно стараемся сохранять хорошее настроение и на катке, и в раздевалке. Кислое лицо никак не решит проблемы, а только усугубит ситуацию.


— Почему говорите, что 2020-й взяли как новую точку отсчета?

— Просто Новый год — хороший повод оставить плохое позади. А так, конечно, и до этого пытались что-то менять. Просто главная задача — направлять злость и неудовлетворенность в продуктивное русло, оставлять эмоции на льду и полностью отдаваться делу.

Первые две игры в новом году у нас получились неплохо, надеюсь, дальше сможем доказать, что в наших силах не только показывать достойную игру, но и давать результат.

— В интервью моему коллеге Крэйг Вудкрофт отмечал, что хоккеисты «Динамо» недостаточно злятся на себя из-за поражений. Согласны?

— Невозможно вообще не испытывать эмоций по этому поводу. Другое дело, что надо направлять свою злость в правильное русло — вымещать не в раздевалке, а на льду.

Понятно, что в хоккее всегда будут ошибки. Но самое главное, это отдаваться игре всем сердцем — где-то сыграть в тело, полезть на ворота, стиснув зубы, заблокировать бросок. В нашем деле нереально побежать без эмоций и сердца. И это должны понимать все 20 хоккеистов.

Драки, 13 швов и плюшевые игрушки


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Свое небезразличие на льду вы часто демонстрируете готовностью вступиться за партнера и полезть в драку. Это иногда оборачивается штрафом и дисквалификацией. Постфактум жалеете об излишней эмоциональности?

— В этом сезоне я не провел ни одной драки для себя. Делал это, вступаясь за партнеров, либо чтобы взбодрить команду.

— В публичном пространстве Крэйг хвалил вас за такое «ненаплевательское отношение», говорил, что так должны вести себя все. Но бывало, что в раздевалке прилетало от партнеров или тренеров за необязательные удаления?

— Никогда. А какие могут быть претензии?

— Например, за то, что в матче с «Салаватом» вас за драку удалили до конца игры и дали трехматчевую дисквалификацию.

— Все сказали: «Молодчик, Олег, мужик». Я бы точно так же отреагировал. Я считаю, что важно оставаться коллективом, в котором все 20 ребят будут биться друг за друга и нести ответственность за каждую мелочь.

В игре с «Салаватом» мы проигрывали 4:0, а за плечами была длинная серия из 10 поражений. Надо было как-то взбодрить команду. Я был бы рад, если бы эту роль взял на себя мой однокомандник, которому не грозила дисквалификация.


Но этого не произошло, так что в той ситуации я был вынужден поступить именно так. В том матче в Уфе это было единственное правильное решение.

Да, меня удалили, но следующую игру «Динамо» выиграло. И я знаю, что болельщики в том эпизоде меня поддержали. Писали в директ слова поддержки.

— То есть вы не считаете, что второе место в лиге по удалениям (87 минут) — это проблема?

— 50 минут из этих 87 — две драки. Вот отнимите их и посчитайте, какое у меня будет место в лиге. Надо понимать, что мои дисциплинарные штрафы не оставляли команду в меньшинстве. Да, есть проблема в том, что я осознанно убирал себя из игры, но делал это для команды.

Если против моего партнера грязно сыграли, я не стану думать: «О боже! Мне же дадут 20 минут — не полезу в драку». У нас в раздевалке на стене написано, что мы в первую очередь команда и не должны давать друг друга в обиду. Этим кодексом я и руководствуюсь. И, надеюсь, остальные хоккеисты «Динамо» поступают так же.

В этом сезоне у меня было три драки. Я считаю, это вполне нормально даже для хоккеиста, у которого нет тафгайских наклонностей. Хоккей — это эмоциональный физический спорт. Если у игрока за три сезона ни одной драки, вот это странно, вы так не считаете?


— Многие из ваших драк оборачиваются травмами?

— Конечно. Мне несколько раз ломали нос, однажды — руку. После одной из драк ударился головой об лед, а сверху на меня упал еще мальчик весом сто с чем-то килограмм. В итоге над бровью рассечение — 13 швов. Травмы — это часть хоккея. И ты никогда не знаешь, когда закончится твоя карьера.

— Как родители реагируют на агрессивные эпизоды с вашим участием?

— Понятно, что они смотрят с точки зрения родителей. Очень сильно переживают и спрашивают, зачем я дерусь. Я бы своему сыну тоже говорил: «Не дерись». Но когда ты находишься в команде, то исходишь из других соображений.

— В обычной жизни вы воинственный человек?

— Я бы не назвал себя спокойным, но не воинственный точно. В жизни почти не было случаев, когда приходилось пускать в ход кулаки.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Самый милый подарок, который делали?

— Плюшевая игрушка, наверное.

Психология победителей и план на 2020-й

— Как вы переживаете поражения? Получается, закрыв дверь арены, переключиться и оставить негатив за спиной?

— Хотелось бы так делать, но это невозможно. Спасает только мысль о том, что скоро следующая игра, в которой будет новая возможность выиграть и исправить ситуацию.

— Проблема сегодняшнего «Динамо» в психологии или физике?

— Это сто процентов психология. С точки зрения качества игры в этом сезоне мы выглядим намного лучше, чем в прошлом. У нас была куча шансов побеждать, но по своей вине продолжаем отдавать матчи. Почему так происходит — это вопрос.


— Главный тренер говорит, что дело в отсутствии психологии победителей. Согласны?

— Да, полностью. Я считаю, что культура победителей строится на лидерстве, единстве коллектива, желании каждого побеждать и развивать карьеру. Старшие хоккеисты должны быть примером для младших. Чего именно из этих компонентов нам не хватает — у меня нет ответа.

Но я гарантирую, что у минского «Динамо» все будет хорошо, если мы каждый матч будем проводить, как первые две игры 2020 года. Нам должно хватать дисциплины, самоотдачи и ответственности на все 60 минут.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О хоккейных драках, травмах, репутации отличника и жизни за рубежом с Олегом Евенко поговорила журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук.
 
Новости дня
Новости разные
 
В РФ - 200 евро за посылку, неограниченное число, в Беларуси - 22. Какие лимиты у нас и соседей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика