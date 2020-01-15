В РФ - 200 евро за посылку, неограниченное число, в Беларуси - 22. Какие лимиты у нас и соседей

Источник материала: Tut.by

С 1 января 2020 года в странах ЕАЭС снизились лимиты на посылки. Теперь они составляют 200 евро и 31 килограмм, за превышение нужно платить пошлину. Но каждая из стран может на национальном уровне устанавливать свои лимиты, что ранее и сделала Беларусь. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие ограничения на посылки сейчас существуют в других странах и какие пошлины нужно платить, если не уложился в них.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В странах ЕАЭС (это Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения) единые лимиты на посылки с 1 января снизились до 200 евро и 31 кг в месяц. Например, в России в прошлом году ограничение составляло 500 евро и 31 кг, в Казахстане — тоже 500 евро и 31 кг. Но поскольку каждая страна — член ЕАЭС вправе установить более строгий лимит, Беларусь перешла на планку в 200 евро и 31 кг еще в прошлом году. Есть еще одно отличие: в Беларуси эти ограничения распространяются на общую сумму всех полученных посылок за месяц, в то время как каждая в отдельности не может быть больше 22 евро и 10 кг. В то же время в России и Казахстане ограничение в 200 евро и 31 кг установлено на каждую посылку в отдельности. То есть за месяц можно получить неограниченное число посылок стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг.

«Штраф» за превышение лимитов в ЕАЭС одинаковый: 15% стоимости превышения (до 1 января — 30%), но не меньше 2 евро за кг (до 1 января — 4 евро). В Беларуси также дополнительно взимается таможенный сбор в 10 рублей.

В Украине недавно тоже изменились правила для посылок. Правда, не с нового года, а с 1 июля 2019-го. Если общая стоимость товаров в одной посылке превышает 100 евро, то с суммы превышения нужно заплатить НДС (20%) и пошлину (10%). В целом получается 30% от суммы превышения. До 1 июля этот лимит составлял 150 евро.