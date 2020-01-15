|
Чтобы развлечь гостей ресторана «Лебяжий», в заказнике пустили салют. Но это запрещено
Источник материала: KYKY>
Вчера, 14 января, в заказнике «Лебяжий», где с многочисленными нарушениями построили одноименный ресторан, гремел салют,
Местные жители возмутились пиротехническим шоу: «Это вообще нормально – салют на территории заказника? Мало того, что открылись не без скандала [вероятно, имеется в виду пост насмешки над хейтерами от пиарщицы «Лебяжьего», который
Как
Например, в процессе обсуждения на один из массы неудобных вопросов решила ответить Анна Сидорович. Она – представитель разработчика ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) – «Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам». Сидорович уверенно заявила, что основными источниками шума «Лебяжьего» будут машины, музыка и голоса людей. Итого – воздействие в семь баллов, что считается низким. Ни о каких фейерверках речи не шло.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)