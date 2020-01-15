Чтобы развлечь гостей ресторана «Лебяжий», в заказнике пустили салют. Но это запрещено

Источник материала: KYKY

Вчера, 14 января, в заказнике «Лебяжий», где с многочисленными нарушениями построили одноименный ресторан, гремел салют, пишут «Близкие новости». Залпы доносились из заведения, где проходила шумная вечеринка. В качестве «вишенки на торте» гостям предложили посмотреть на фейерверк.

Местные жители возмутились пиротехническим шоу: «Это вообще нормально – салют на территории заказника? Мало того, что открылись не без скандала [вероятно, имеется в виду пост насмешки над хейтерами от пиарщицы «Лебяжьего», который вызвал бурю негодования в соцсетях. Позже ресторан открестился от своего менеджера, заявив, что к моменту публикации поста работа с пиарщицей была прекращена – прим. KYKY], так еще и гремят теперь на всю округу. Что будет дальше?»

Как вспомнил активист и блогер Антон Мотолько, пускать салют на территории заказника категорически запрещено. Об этом говорилось еще 11 сентября 2019 года, во время публичных слушаний о влиянии на экологию ресторана «Лебяжий», который на тот момент находился еще в стадии строительства.

Например, в процессе обсуждения на один из массы неудобных вопросов решила ответить Анна Сидорович. Она – представитель разработчика ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) – «Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам». Сидорович уверенно заявила, что основными источниками шума «Лебяжьего» будут машины, музыка и голоса людей. Итого – воздействие в семь баллов, что считается низким. Ни о каких фейерверках речи не шло.