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Судилище: 83-летнего участника протестов оштрафовали на 1620 рублей

15.01.2020 12:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Октябрьский суд Минска 15 января дважды оштрафовал на 1620 рублей 83-летнего Яна Гриба за участие в протестах против интеграции Беларуси с Россией.

Судилище: 83-летнего участника протестов оштрафовали на 1620 рублей
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По мнению cуда, Гриб участвовал в акции 20 и 21 января. Гриб же утверждал, что приезжал на Октябрьскую площадь в оба дня, но в митингах не участвовал.

На суде Гриб сказал, что суды над участниками акций за независимость напоминают ему тридцатые годы, и теперь судят всех людей, которым небезразлична Беларусь.


Яна Гриба часто можно увидеть на акциях оппозиции в Минске. Он родился в 1936 на Полесье. Был летчиком военной авиации на Дальнем Востоке. 

Комиссован по состоянию здоровья, приехал в Минск. Окончил физический факультет БГУ, работал преподавателем в разных учебных щаведениях, из которых его неоднократно увольняли за демократические взгляды.

25 марта 2017 года фото с насильственным задержанием 80-летнего участника мирной акций на День Воли в Минске облетели мировые медиа.
 
Теги: Минск
 
 
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Октябрьский суд Минска 15 января дважды оштрафовал в сумме на 1620 рублей 83-летнего Яна Гриба за участие в протестах против интеграции Беларуси с Россией.
 
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