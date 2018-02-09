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Их стоит знать в лицо. Белорусские биатлонисты, которые пробежали лучшую эстафету за 11 лет
Источник материала: Tut.by
Сегодня стартует пятый биатлонный этап Кубка мира в Рупольдинге. Неделю назад в Оберхофе белорусская четверка в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Романа Елетнова и Никиты Лобастова выдала
Антон Смольский
Возраст: 23 года
Место рождения: агрогородок Песочное, Минская область, Беларусь
Антон дебютировал на Кубка мира в 2017 году. Перед олимпиадой в Корее именно Смольского бывший тренер нашей мужской команды Николай Лопухов называл
Уже в Пхенчхане 21-летний Смольский пробежал три ровных гонки, отметившись 35-м в спринте, 33-м в пасьюте и восьмым в эстафете в компании однокомандников.
— После Олимпиады по улицам Копыля было трудно пройти (Антон — воспитанник копыльской биатлонной школы. — Прим. TUT.BY) — останавливали на каждом шагу, чтобы взять автограф. На въезде в город висит билборд с моим изображением, —
Со второй половины 2017/2018-го Антон стал бойцом основной обоймы.
А вот нынешний сезон Смольский начал откровенно слабо: 81 место в спринте Эстерсунда, 92-е — Хохфильцена.
После этого тренеры отправили Антона продышаться на Кубок IBU.
— Ажиотаж пройдет, «пыль собьется» — всё должно наладиться. Надо накопить старты, обвыкнуться именно в психологическом отношении, —
И, судя по всему, воспитательные меры дали свои плоды. Уже на первом постновогоднем этапе Антон показал лучший результат в карьере — 25 место в спринте.
В эстафете Оберхофа Смольскому доверили бежать первый этап, и забойщик не подвел: третья скорость на лыжне, два использованных доппатрона и третья строчка при передаче.
— Сейчас все ребята в хорошей физической форме, в том числе и я. Старался быть в группе лидеров, чтобы хоть как-то облегчить этап Сергею Бочарникову, —
Антон также отметил, что белорусские парни привыкли стрелять в эстафетах на «десятых» установках, а в Оберхофе наконец прочувствовали, что значит лидерские — со своим специфическим ветром, зато в гуще событий.
Сергей Бочарников
Возраст: 31 год
Место рождения: Харьков, Украина
После завершения карьеры Владимира Чепелина Сергей Бочарников стал лидером мужской сборной Беларуси. Он самый возрастной и опытный гонщик нашей команды — на Кубке мира с 2015 года.
Три лучших результата в карьере Бочарников показал в 2018 году: 18 место в спринте Оберхофа, 17-е там же в преследовании и 18-й результат в индивидуалке Пхенчхана.
По возращении с Олимпиады Бочарников даже
— Я не могу это объяснить. Так, видимо, сложилось еще до моего прихода в белорусский биатлон. Может, это связано с тем, что в женской команде тренеры работают не один год, а более протяженный период. Это дает свой результат.
В текущем сезоне Сергей не пропустил ни одного этапа Кубка мира. Коронкой Бочарникова, судя по результатам, можно считать спринт: 22 место в Эстерсунде, два 29-х в Анси и Оберхофе и менее удачный — в Хохфильцене (56).
В успешной эстафете на прошедшем этапе Сергей бежал второй этап. На дистанции ему предстояло соперничать с такими мастерами, как Мартен Фуркад, Йоханнес Кюн, Эрленн Бьонтегор и Михал Крчмарж. И наш Сергей не стушевался: обошелся без единого дополнительного патрона, а на отдельных участках своего этапа был даже лидером гонки.
При передаче эстафеты Бочарникова отметился вторым — менее чем в секунде от норвежца.
Роман Елетнов
Возраст: 26 лет
Место рождения: Чаусы, Беларусь
Елетнова давно пора прозвать белорусской ракетой. В своих лучших гонках парень из Чаус показывает ход в топ-15. А Динара Алимбекова даже признавалась, что если бы у нее была такая скорость, как у Ромы, то олимпийская чемпионка готова была бы спать с винтовкой, только бы подправить стрельбу.
В этом компоненте Роману действительно есть, над чем работать. Общая статистика стрельбы Елетнова по ходу нынешнего сезона — 73,8%. Это самый низкий показатель в мужской команде.
Впрочем, Олег Рыженков уже после первого этапа Кубка мира отмечал прогресс в действиях Елетнова и Бочарникова в сравнении с предыдущим годом.
Свой лучший результат в карьере Роман продемонстрировал как раз на прошлом этапе — в спринте Оберхофа с одним промахом на стойке и 24-й скоростью белорус финишировал 14-м. Благодаря этой позиции воспитанник могилевской школы пробился в масс-старт и, несмотря на четыре выстрела «в молоко», заехал там в топ-20.
В нашей огненной эстафете Елетнов надежно провел свой третий этап, хоть и пощекотал болельщикам нервы на огневых рубежах.
Роман использовал все шесть доппатронов, но справился без штрафных кругов и отправил на дистанцию финишера Никиту Лобастова на промежуточной бронзовой позиции.
— За Оберхоф поставлю себе плюсик: все три гонки получились неплохими для меня, да и для всей команды, —
Никита Лобастов
Возраст: 22 года
Место рождения: поселок Ува, Удмуртия, Россия
Никита Лобастов — самый «зеленый» белорусский гонщик на Кубке мира. Он перешел в нашу команду только в 2018-м. А в элитной компании мирового биатлона впервые стартовал в эстафете Кэнмора в 2019-м. Согласитесь, совсем недавно!
И вот уже именно этому парню доверяют завершать белорусские эстафеты. Считается, что сильная сторона 22-летнего уроженца Удмуртии — его снайперская стрельба.
— Конечно, я стараюсь развивать и ход по дистанции, но традиционно наиболее успешно для меня складываются гонки с четырьмя огневыми рубежами, —
Кстати, в Беларусь Никита переехал по приглашению тренера Владимира Королькевича.
— Не могу сказать, что я мечтал куда-то уезжать, но в России у меня сложилась непростая ситуация. Результаты перестали расти, нужно было что-то решать. Как раз в этот момент поступило предложение из Беларуси. Позвонил тренер, пригласил. Я довольно долго думал, но в итоге понял: это возможность реализовать себя. Здесь, кстати, до переезда ни разу не бывал, ехал наобум, — отмечал биатлонист.
При этом Лобастову, который еще находится в юниорском возрасте, удалось закрепить за собой место в основном составе. Он стартовал на всех этапах Кубка мира, а лучший результат в карьере продемонстрировал в пасьюте Анси — 28 строчка.
В эстафете Оберхофа Никита не смог навязать борьбу матерым Кристиансену, Фийону Майе и Доллю, которые и разыграли между собой пьедестал. Из-за штрафного круга на стойке финишер Лобастов откатился на пятое место. Впрочем, итоговой позицией молодой биатлонист остался доволен.
— Сегодня все наши ребята прыгнули немножко выше головы. Мне тоже хотелось показать результат выше своего, чтобы не подвести ребята. Но, к сожалению, я промахнулся. В целом, это лучший результат за последние годы, очень здорово, —
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Что говорят о перспективах этих парней тренеры и как они выступают в личных гонках - в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.
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