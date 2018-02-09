Их стоит знать в лицо. Белорусские биатлонисты, которые пробежали лучшую эстафету за 11 лет

Источник материала: Tut.by

Сегодня стартует пятый биатлонный этап Кубка мира в Рупольдинге. Неделю назад в Оберхофе белорусская четверка в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Романа Елетнова и Никиты Лобастова выдала лучший эстафетный результат за последние 11 лет, заняв пятое место. Что говорят о перспективах этих парней тренеры и как они выступают в личных гонках — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.

Антон Смольский



Фото: Дарья Бурякина

Возраст: 23 года

Место рождения: агрогородок Песочное, Минская область, Беларусь

Антон дебютировал на Кубка мира в 2017 году. Перед олимпиадой в Корее именно Смольского бывший тренер нашей мужской команды Николай Лопухов называл «антоновкой» , которой еще предстоит созреть прежде, чем выйти на высокий уровень.

Уже в Пхенчхане 21-летний Смольский пробежал три ровных гонки, отметившись 35-м в спринте, 33-м в пасьюте и восьмым в эстафете в компании однокомандников.

— После Олимпиады по улицам Копыля было трудно пройти (Антон — воспитанник копыльской биатлонной школы. — Прим. TUT.BY) — останавливали на каждом шагу, чтобы взять автограф. На въезде в город висит билборд с моим изображением, — делился впечатлениями от попадания на мировую сцену молодой белорус.

Со второй половины 2017/2018-го Антон стал бойцом основной обоймы.

А вот нынешний сезон Смольский начал откровенно слабо: 81 место в спринте Эстерсунда, 92-е — Хохфильцена.

После этого тренеры отправили Антона продышаться на Кубок IBU.

— Ажиотаж пройдет, «пыль собьется» — всё должно наладиться. Надо накопить старты, обвыкнуться именно в психологическом отношении, — пояснял старший тренер мужской сборной Беларуси Олег Рыженков.

И, судя по всему, воспитательные меры дали свои плоды. Уже на первом постновогоднем этапе Антон показал лучший результат в карьере — 25 место в спринте.

В эстафете Оберхофа Смольскому доверили бежать первый этап, и забойщик не подвел: третья скорость на лыжне, два использованных доппатрона и третья строчка при передаче.

— Сейчас все ребята в хорошей физической форме, в том числе и я. Старался быть в группе лидеров, чтобы хоть как-то облегчить этап Сергею Бочарникову, — сказал после финиша биатлонист.

Антон также отметил, что белорусские парни привыкли стрелять в эстафетах на «десятых» установках, а в Оберхофе наконец прочувствовали, что значит лидерские — со своим специфическим ветром, зато в гуще событий.

Сергей Бочарников



Фото: Дарья Бурякина

Возраст: 31 год

Место рождения: Харьков, Украина

После завершения карьеры Владимира Чепелина Сергей Бочарников стал лидером мужской сборной Беларуси. Он самый возрастной и опытный гонщик нашей команды — на Кубке мира с 2015 года.

Три лучших результата в карьере Бочарников показал в 2018 году: 18 место в спринте Оберхофа, 17-е там же в преследовании и 18-й результат в индивидуалке Пхенчхана.

По возращении с Олимпиады Бочарников даже рассуждал о том, почему уже много лет сильная половина белорусского биатлона — это женщины:

— Я не могу это объяснить. Так, видимо, сложилось еще до моего прихода в белорусский биатлон. Может, это связано с тем, что в женской команде тренеры работают не один год, а более протяженный период. Это дает свой результат.



Фото: Дарья Бурякина

В текущем сезоне Сергей не пропустил ни одного этапа Кубка мира. Коронкой Бочарникова, судя по результатам, можно считать спринт: 22 место в Эстерсунде, два 29-х в Анси и Оберхофе и менее удачный — в Хохфильцене (56).

В успешной эстафете на прошедшем этапе Сергей бежал второй этап. На дистанции ему предстояло соперничать с такими мастерами, как Мартен Фуркад, Йоханнес Кюн, Эрленн Бьонтегор и Михал Крчмарж. И наш Сергей не стушевался: обошелся без единого дополнительного патрона, а на отдельных участках своего этапа был даже лидером гонки.

При передаче эстафеты Бочарникова отметился вторым — менее чем в секунде от норвежца.

Роман Елетнов



Фото: Дарья Бурякина

Возраст: 26 лет

Место рождения: Чаусы, Беларусь

Елетнова давно пора прозвать белорусской ракетой. В своих лучших гонках парень из Чаус показывает ход в топ-15. А Динара Алимбекова даже признавалась, что если бы у нее была такая скорость, как у Ромы, то олимпийская чемпионка готова была бы спать с винтовкой, только бы подправить стрельбу.

В этом компоненте Роману действительно есть, над чем работать. Общая статистика стрельбы Елетнова по ходу нынешнего сезона — 73,8%. Это самый низкий показатель в мужской команде.

Впрочем, Олег Рыженков уже после первого этапа Кубка мира отмечал прогресс в действиях Елетнова и Бочарникова в сравнении с предыдущим годом.



Фото: Дарья Бурякина

Свой лучший результат в карьере Роман продемонстрировал как раз на прошлом этапе — в спринте Оберхофа с одним промахом на стойке и 24-й скоростью белорус финишировал 14-м. Благодаря этой позиции воспитанник могилевской школы пробился в масс-старт и, несмотря на четыре выстрела «в молоко», заехал там в топ-20.

В нашей огненной эстафете Елетнов надежно провел свой третий этап, хоть и пощекотал болельщикам нервы на огневых рубежах.

Роман использовал все шесть доппатронов, но справился без штрафных кругов и отправил на дистанцию финишера Никиту Лобастова на промежуточной бронзовой позиции.

— За Оберхоф поставлю себе плюсик: все три гонки получились неплохими для меня, да и для всей команды, — подытожил первый немецкий этап 26-летний Елетнов.

Никита Лобастов



Фото: Дарья Бурякина

Возраст: 22 года

Место рождения: поселок Ува, Удмуртия, Россия

Никита Лобастов — самый «зеленый» белорусский гонщик на Кубке мира. Он перешел в нашу команду только в 2018-м. А в элитной компании мирового биатлона впервые стартовал в эстафете Кэнмора в 2019-м. Согласитесь, совсем недавно!

И вот уже именно этому парню доверяют завершать белорусские эстафеты. Считается, что сильная сторона 22-летнего уроженца Удмуртии — его снайперская стрельба.

— Конечно, я стараюсь развивать и ход по дистанции, но традиционно наиболее успешно для меня складываются гонки с четырьмя огневыми рубежами, — говорил перед стартом сезона Лобастов.

Кстати, в Беларусь Никита переехал по приглашению тренера Владимира Королькевича.

— Не могу сказать, что я мечтал куда-то уезжать, но в России у меня сложилась непростая ситуация. Результаты перестали расти, нужно было что-то решать. Как раз в этот момент поступило предложение из Беларуси. Позвонил тренер, пригласил. Я довольно долго думал, но в итоге понял: это возможность реализовать себя. Здесь, кстати, до переезда ни разу не бывал, ехал наобум, — отмечал биатлонист.

При этом Лобастову, который еще находится в юниорском возрасте, удалось закрепить за собой место в основном составе. Он стартовал на всех этапах Кубка мира, а лучший результат в карьере продемонстрировал в пасьюте Анси — 28 строчка.

В эстафете Оберхофа Никита не смог навязать борьбу матерым Кристиансену, Фийону Майе и Доллю, которые и разыграли между собой пьедестал. Из-за штрафного круга на стойке финишер Лобастов откатился на пятое место. Впрочем, итоговой позицией молодой биатлонист остался доволен.

— Сегодня все наши ребята прыгнули немножко выше головы. Мне тоже хотелось показать результат выше своего, чтобы не подвести ребята. Но, к сожалению, я промахнулся. В целом, это лучший результат за последние годы, очень здорово, — заключил Никита Лобастов.

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