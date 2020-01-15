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Ивьевские школьники принимают участие в областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам

15.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На 21 учащегося учреждений общего среднего образования Ивьевского района в настоящее время возложена ответственная миссия – успешное выступление на  областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, которая проходит с 13 по 17 января  на базе учреждений образования Гродно и Скиделя.

Как рассказала методист учебно-методического кабинета отдела образования  Ивьевского райисполкома Анастасия Цыдик, большинство ивьевских школьников, а это восемь человек, участвуют в олимпиаде по физической культуре и здоровью, семь учащихся защищают честь района по предмету информатика. Еще ивьевчане принимают участие в областном этапе республиканской олимпиады по биологии, обществоведению, английскому и немецкому языках.

По количественному составу пальма первенства принадлежит гимназии №1 г. Ивье – 12 учащихся. Семь человек поехали на олимпиаду из Ивьевсой СШ. По одному школьнику участвуют в олимпиаде из Гераненской СШ, Юратишковской я/с-СШ.

Как стало известно, в целом в областном этапе примут участие около 900 учащихся  8-11 классов, которые будут соревноваться по 18 учебным предметам.

Оценивать работы участников олимпиады будут преподаватели вузов, колледжей, учителя школ и гимназий. Первые итоги будут известны уже 16 января.

И. МИХАЙЛОВА.

 
Теги: Гродно
 
 
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На 21 учащегося учреждений общего среднего образования Ивьевского района в настоящее время возложена ответственная миссия – успешное выступление на ...
 
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