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Депутатов допустили к работе по изменению Конституции

15.01.2020 12:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты примут участие в работе по изменению Конституции, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко



"Депутатскому корпусу предстоит подключиться к разработке программы социально-экономического развития страны на очередное пятилетие. Кроме того, нам следует принять участие в работе по совершенствованию Конституции", - сказал Владимир Андрейченко, которого цитирует belta.by

Напомним, ранее о необходимости изменения Коституции неоднократно говорил Лукашенко. Однако до сих пор подготовкой проектов изменений Основного закона страны кулуарно занимался Конституционный суд. 


Какие именно изменения власть намерена внести в Конституцию, не сообщается. Однако Лукашенко как-то говорил о расширении полномочий парламента и правительства.
 
 
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Депутаты примут участие в работе по изменению Конституции, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко
 
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