Депутатов допустили к работе по изменению Конституции

"Депутатскому корпусу предстоит подключиться к разработке программы социально-экономического развития страны на очередное пятилетие. Кроме того, нам следует принять участие в работе по совершенствованию Конституции", - сказал Владимир Андрейченко, которого цитирует

Напомним, ранее о необходимости изменения Коституции неоднократно говорил Лукашенко. Однако до сих пор подготовкой проектов изменений Основного закона страны кулуарно занимался Конституционный суд.









Какие именно изменения власть намерена внести в Конституцию, не сообщается. Однако Лукашенко как-то говорил о расширении полномочий парламента и правительства.







