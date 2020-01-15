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Чтобы не было мучительно дорого. Сколько стоит оставить машину на разных парковках аэропорта
Источник материала: Tut.by
История белорусов, которым парковка в Национальном аэропорту Минск
«Спросите про цену прежде, чем оставить машину и улететь на курорт»
Напомним, пожилая супружеская пара оставила на 11 дней свой VW на гостевой стоянке аэропорта, где действуют высокие тарифы. По приезде им выдали чек на 2780 рублей. В итоге, парковка обошлась им дороже, чем отдых в Египте. Водитель платить отказался: мол, он не знал, что стоянка такая дорогая.
— Такие ситуации на наших паркингах иногда происходят. Мы считаем, что автомобилисты проявляют беспечность, когда оставляют свой автомобиль на стоянке, не узнав предварительно, сколько на ней обойдется хранение машины, — говорят в Национальном аэропорту Минск.
Работники аэропорта говорят, что такие казусы происходят с людьми разного возраста, а не только с пожилыми белорусами, которые не умеют пользоваться интернетом и пеняют, что именно из-за этого они не поняли, как платить за стоянку.
— Информацию о тарифах можно узнать не только через интернет, но и по телефону — сотрудник отвечает круглосуточно. На въезде на аэровокзал на стойке есть кнопка HELP — через нее можно связаться с сотрудником и узнать, куда лучше стать. Внутри, возле шлагбаума каждой стоянки есть стенд, на котором указана цена на парковочные услуги. К тому же на каждой стоянке круглые сутки находятся парковщики — спрашивайте, если что-то не ясно.
В Национальном аэропорту Минск стоянки поделены на зоны, стоимость хранения авто на них отличается и зависит от расстояния до здания аэропорта. По такому же принципу тарифицируются стоянки и в аэропортах других стран.
Кроме того, в аэропорту можно за 10 рублей забронировать место для машины. При бронировании сутки хранения авто будут стоить 6 рублей. Однако, летом мест под бронь может не оказаться.
Кстати, в Национальном аэропорту рассказали, что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы цены на въезде на аэровокзал обозначались более ярко.
Сколько стоят парковки в популярных среди белорусов аэропортах
AUTO.TUT.BY узнал, как обстоят дела с парковками в аэропортах соседних стран, куда белорусы часто приезжают на автомобиле. Отметим, что о бесплатных стоянках ни один из аэропортов не сообщает. Зато оповещают о штрафах и пенях за нарушение правил парковки, грозят принудительной эвакуацией авто нарушителя, которую он потом и оплатит. Но есть и бонусы: бесплатная стоянка для инвалидов, подкачка шин и зарядка севшего аккумулятора, быстрая регистрация.
Литва. Аэропорт Вильнюса
Авто здесь можно оставить на нескольких плоскостных стоянках для краткосрочной и длительной парковки, а также многоуровневом паркинге. Площадки тоже поделены на зоны — они определяют цену парковки и расстояние до терминала вылета аэропорта.
С ценами на услуги парковки можно познакомиться на сайте
Также в Вильнюсском аэропорту есть зона «Kiss & Fly» — для кратковременной остановки авто и высадки пассажиров. Каждому водителю, который хочет попасть к терминалу вылета и высадить пассажиров, разрешено проехать на пандус и бесплатно остановиться не более чем на 10 минут в течение часа. Если время будет превышено, то надо будет оплатить: за нахождение в зоне в течение 11−20 мин. — четыре евро, 21−40 мин. — восемь евро, 41−60 мин. — 12 евро, каждый следующий час — 12 евро.
Россия. Москва, аэропорт Шереметьево
На
Лица с ограниченными возможностями пользуются местами для парковки специальных автомобилей бесплатно.
На парковке бесплатно могут помочь запустить двигатель, если за время отсутствия автовладельца в машине сел аккумулятор, а также подкачать шины.
Украина. Киевская область, аэропорт «Борисполь»
Первые 10 минут парковки бесплатные на всех стоянках аэропорта.
Недалеко от входа в здание аэропорта к терминалу D есть многоуровневый четырехэтажный паркинг. На 1−2 его этажах можно оставить авто на долгосрочную стоянку (стоит 300 гривен, на 2−3 этажах — оплата машино-места почасовая (стоит 30 гривен или почти 3 бел. рубля).
На плоскостных стоянках цена за час хранения авто от 15 до 20 гривен.
Право бесплатной парковки транспортных средств имеют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью.
Забронировать и оплатить место для авто в аэропорте «Борисполь» нельзя. Сотрудник парковки пояснил AUTO.TUT.BY, что в этом нет необходимости — «места всегда есть».
Польша. Варшава, аэропорт имени Фредерика Шопена
В аэропорту есть два многоэтажных паркинга и одноуровневые стоянки. На проезжей части перед залом вылета авто может остановиться в зоне Kiss & Fly, при этом первые семь минут парковки бесплатны, дальше придется платить. В зоне нельзя оставлять автомобиль без присмотра — пустую машину отбуксируют за счет владельца, это стоит 500 злотых или 277 белорусских рублей.
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AUTO.TUT.BY решил наглядно показать, сколько может стоить парковка в разных местах аэропорта, а также посмотрел цены в аэропортах соседних стран, куда наши...
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