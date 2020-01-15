|
Миссия МАГАТЭ оценит готовность БелАЭС к эксплуатации
Источник материала: Партизан
14-15 января в
В ходе мероприятия рассмотрен подготовленный белорусской стороной предварительный отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры и другие организационные вопросы по проведению миссии МАГАТЭ INIR 3, которая будет проходить в Беларуси с 24 февраля 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14-15 января в министерстве энергетики проходит рабочее совещание по подготовке к миссии МАГАТЭ по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)