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Миссия МАГАТЭ оценит готовность БелАЭС к эксплуатации

15.01.2020 12:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14-15 января в министерстве энергетики проходит рабочее совещание по подготовке к миссии МАГАТЭ по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3).

В ходе мероприятия рассмотрен подготовленный белорусской стороной предварительный отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры и другие организационные вопросы по проведению миссии МАГАТЭ INIR 3, которая будет проходить в Беларуси с 24 февраля 2020 года.
 
 
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14-15 января в министерстве энергетики проходит рабочее совещание по подготовке к миссии МАГАТЭ по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной...
 
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