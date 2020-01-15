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Как теперь будут курсировать некоторые городские автобусы. Расписание
15.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с проведением капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 6-м км автомобильной дороги Н – 9441 Слуцк – Погост (район «ДУП ССК») с 3 января 2020 года изменено движение некоторых городских автобусов. Об этом сообщается на
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В связи с проведением капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 6-м км автомобильной дороги Н – 9441 Слуцк – Погост (район «ДУП ССК») с 3 января 2020...
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