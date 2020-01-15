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Приглашаем на праздник Крещения
15.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В субботу, 18 января, накануне православного праздника Крещения Господня, на Оршанском озере состоятся традиционные мероприятия с приглашением священнослужителей. В этот день все желающие смогут принять участие в Великом Освящении воды и окунуться в освященной молитвой и крестом иордани с 18.00 до 21.00.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА
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В субботу, 18 января, накануне православного праздника Крещения Господня, на Оршанском озере состоятся традиционные мероприятия с приглашением...
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