Приглашаем на праздник Крещения

Источник материала: Горецкий вестник

В субботу, 18 января, накануне православного праздника Крещения Господня, на Оршанском озере состоятся традиционные мероприятия с приглашением священнослужителей. В этот день все желающие смогут принять участие в Великом Освящении воды и окунуться в освященной молитвой и крестом иордани с 18.00 до 21.00.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА