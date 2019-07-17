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В России кошка отморозила четыре лапы. Взамен ей поставили протезы

15.01.2020 14:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре 2018 года кошку Дымку привезли в новосибирскую ветеринарную клинику «Бэст». Из-за обморожения Дымка лишилась четырех лап, хвоста и ушей. Ветеринары по просьбе ее хозяйки вновь поставили Дымку на ноги: в мае 2019-го для животного изготовили титановые бионические протезы передних и задних лап, напечатанные на 3D-принтере. Их проектированием занимались новосибирские врачи Наталья Уланова и Сергей Горшков. Об этом пишет Meduza.

Дымка быстро привыкла к искусственным лапам, заново научилась бегать, умываться и потягиваться. Кошка гуляла по клинике и без особых проблем преодолевала встречающиеся на пути порожки. Кроме того, за время своего пребывания в клинике Дымка подружилась с Рыжиком — другим котом с титановыми лапками (его оперировали там же).

В декабре 2019-го, спустя семь месяцев после операции, ветклиника выпустила ролик о дальнейшей жизни Дымки. Приживление бионических протезов, то есть их сращение с костью и кожей, прошло успешно — отторжения не возникло. В видео Дымка уже дома, а не в клинике, охотится на плед: когтей у нее больше нет, поэтому кошка пускает в ход зубы.

Специалисты клиники утверждают, что Рыжик и Дымка — первые в мире кошки, получившие протезы всех четырех лап.

 
 
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Кошка быстро привыкла к искусственным лапам, заново научилась бегать, умываться и потягиваться.
 
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