Путин предложил провести референдум об изменениях в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин предложил провести референдум об изменениях в Конституцию, касающихся политического устройства страны. С такой инициативой он выступил сегодня, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, передает БЕЛТА .

Он подчеркнул, что мнение народа является определяющим, и только по результатам голосования нужно будет принимать окончательное решение.

«Все, в конечном счете, решают люди», - сказал российский лидер.

Ранее Путин сказал, что в Конституции нужно закрепить роль и статус Госсовета. Также он добавил, что парламент должен взять на себя всю ответственность за формирование правительства.

Послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию длилось один час 12 минут.

За прошедшие годы выступления Путина в среднем занимали чуть более часа.

В прошлом году длительность выступления президента РФ составила полтора часа. В 2018 году оглашение послания заняло рекордные час 55 минут. Предыдущий рекорд - час и 40 минут - был установлен в 2009 году занимавшим тогда пост президента страны Дмитрием Медведевым.

В 2004 и 2005 годах послания Путина Совету Федерации занимали около 48 минут.