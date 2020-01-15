ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин предложил провести референдум об изменениях в Конституцию РФ

15.01.2020 14:17 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Путин предложил провести референдум об изменениях в Конституцию РФ
ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил провести референдум об изменениях в Конституцию, касающихся политического устройства страны. С такой инициативой он выступил сегодня, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, передает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что мнение народа является определяющим, и только по результатам голосования нужно будет принимать окончательное решение.

«Все, в конечном счете, решают люди», - сказал российский лидер.

Ранее Путин сказал, что в Конституции нужно закрепить роль и статус Госсовета. Также он добавил, что парламент должен взять на себя всю ответственность за формирование правительства. 

Послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию длилось один час 12 минут.

За прошедшие годы выступления Путина в среднем занимали чуть более часа.

В прошлом году длительность выступления президента РФ составила полтора часа. В 2018 году оглашение послания заняло рекордные час 55 минут. Предыдущий рекорд - час и 40 минут - был установлен в 2009 году занимавшим тогда пост президента страны Дмитрием Медведевым.  

В 2004 и 2005 годах послания Путина Совету Федерации занимали около 48 минут.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию страны. Об этом он сказал в ходе выступления...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чтобы смерти просили... Пара отсидела за наркотики и рассказала о жизни в беларуской тюрьме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика