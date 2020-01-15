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Беларусь начала ремонтировать нефтепровод «Дружба»

15.01.2020 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь начала ремонтировать нефтепровод «Дружба»

С 14 по 17 января на участке нефтепровода Мозырь – Брест-3 будут проходить ремонтные работы. Об этом сообщили в госкомпании «Гомельтранснефть Дружба», которая является оператором белорусского участка нефтепровода «Дружба».

В компании пояснили, что в 2019 году было обследовано 1300 км белорусской «трубы», пишет Tut.by. Международная компания «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный сервис» предоставила отчет с рекомендациями по ремонту дефектов. В итоге белорусский оператор планирует ежемесячно проводить ремонты, причем «осуществление работ сопряжено со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти».

С 14 января «Гомельтранснефть Дружба» приступила к работам на двух участках магистрали Мозырь — Брест-3, которые характеризуются значительным скоплением однородных дефектов в рамках одной секции трубопровода. Участки находятся в зоне с высокой антропогенной активностью вблизи населенных пунктов и водоемов, что несет существенные экологические риски деятельности предприятия.

Планируется, что ремонт на участке Мозырь — Брест-3 продлится до 17 января, пояснили в «Гомельтранснефть Дружба».

О снижении давления в трубопроводе и частичной остановке перекачки белорусский оператор уведомил российскую трубопроводную монополию «Транснефть»,

Ремонтные работы начались на фоне спора Минска и Москвы по поводу цены на нефть. Пока сырье в Беларусь поступает в минимальном объеме. Поставки осуществляет только компания Михаила Гуцериева. Крупные нефтяные компании отказались от поставок без премии. Беларусь и Россия также еще не договорились насчет размера тарифа на транзит российской нефти.

Разговоры о ремонте нефтепровода «Дружба» велись еще в 2019 году. В частности, Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона при необходимости будет закрывать нефтепроводы на ремонт, «потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом».

Главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что планируется капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», уже идут проектные работы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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С 14 по 17 января на участке нефтепровода Мозырь – Брест-3 будут проходить ремонтные работы. Об этом сообщили в госкомпании «Гомельтранснефть Дружба», которая...
 
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