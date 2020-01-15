ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве жестоко избит бывший сотрудник ВГТРК - рассказал о цензуре и коррупции на ТВ

15.01.2020 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший телеоператор ВГТРК Леонид Кривенков, давший несколько интервью иностранным журналистам о политической цензуре и коррупции в компании, жестоко избит неизвестными.



Как сообщил Леонид Кривенков Радио Свобода, 11 января он поехал кататься на лыжах в Кузьминский парк. Когда он возвращался с прогулки, у выхода из парка на ул. Маршала Чуйкова его подстерегли двое молодых людей с собакой. На Кривенкова набросились сзади, повалили на землю и начали бить ногами.

«Нападавшие кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать", – рассказал Леонид Кривенков. – Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подоспели прохожие. Увидев их, преступники убежали. Один из них прокричал мне: "Это тебе последнее предупреждение". Я был в шоке, поэтому телефоны свидетелей не записал. Нападавшие – плотного атлетического телосложения, высокого роста, на вид им лет 25-30, собака у них совсем молодая, вероятней всего – помесь овчарки с дворнягой. Преступники были одеты в куртки тёмного цвета, на одном из них была вязаная шапка чёрного цвета».

На следующий день, 12 января, я обратился в травмпункт. Там мне был сделан рентгеновский снимок и зарегистрирован сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа. Поначалу я думал, что и рёбра тоже сломаны – уж очень сильно болела грудь, ведь меня били ногами по груди. 

Врачи травмпункта заверили меня, что они немедленно сами свяжутся с полицией, передадут информацию о нападении, и что полиция в тот же вечер пообщается со мной. Но полиция со мной не связалась, мне пришлось на следующий день самому пойти в отдел МВД по району Кузьминки. 

Мне стоило больших трудов добраться до отделения полиции и провести там более двух часов. Меня допросили и выдали талон о регистрации заявления о нападении на меня. Последние два дня совсем плохо себя чувствовал: ужасная слабость, поднялась температура, кружится голова, похоже, что у меня вдобавок ко всему ещё и сотрясение мозга».

Леониду Кривенкову 61 год. Он десять лет проработал телеоператором в студии прямого эфира, снимал передачи с участием известных политиков и хорошо изучил кухню ВГТРК. 


В январе 2019 года в интервью Радио Свобода "Советую телевизор не включать" он рассказал об известных случаях фальсификаций и цензуры. Он дал несколько интервью иностранным журналистам, работающим в Москве, и участвовал в работе оппозиционного Форума Свободной России. 

«Наверное, это было последней каплей, переполнившей чашу терпения чекистов, – говорит Леонид Кривенков. – Не прошло и двух недель, как на меня напали. Видимо, многих раздражает то, что я рассказываю правду о методах работы российских СМИ и кто-то дал отмашку "пора разобраться с Кривенковым". 

Зато теперь я могу гордиться. Если ко мне уже начали применять меры физического воздействия, значит я стал заметен своей позицией, значит я действительно что-то делаю для освобождения своей страны от нынешнего режима. Страной управляет кучка бандитов из подворотни. И методы у их подельников тоже бандитские – двое молодых людей подло напали сзади на пенсионера»
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший телеоператор ВГТРК Леонид Кривенков, давший несколько интервью иностранным журналистам о политической цензуре и коррупции в компании, жестоко избит...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России кошка отморозила четыре лапы. Взамен ей поставили протезы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика