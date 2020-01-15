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СМИ раскрыли, кому на самом деле принадлежит ресторан «Лебяжий»

15.01.2020 14:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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TUT.by попытался развеять слухи и узнал, кому на самом деле принадлежит ресторан «Лебяжий» на берегу одноименного заказника. Приготовьтесь.

Известно, что ресторан «Лебяжий» в конце декабря построил крупный застройщик «Тапас». Объект входит в многофункциональный комплекс «Олимпик парк». Из данных торгового реестра следует, что точка общепита зарегистрирована на унитарное предприятие «Лебяжий парк».

Судя по выписке из госрегистра юрлиц, единственный учредитель УП «Лебяжий парк» – Национальный олимпийский комитет Беларуси. А его глава – Александр Лукашенко. Предприятие зарегистрировали 16 декабря 2019 года. Руководителем «Лебяжьего парка» является Валерий Филипович – нынешний директор Дворца спорта.

Несмотря на данные, описанные выше, в НОК журналистам ответили, что ресторан «Лебяжий» в их собственности не числится и в эксплуатации такого объекта нет. А что говорит застройщик «Олимпик парка», в который входит в том числе ресторан? По словам представителя компании, сейчас завершается подготовка правоустанавливающих документов относительно формы собственности объекта.

– Группа компаний «Тапас» является застройщиком и фактически не имеет опыта управления объектами общественного питания, управляющая компания рестораном определяется. Правовой статус объекта в ближайшее время будет назван в СМИ, – ответили журналистам в пресс-службе. В ресторане «Лебяжий» пообещали ответить на все вопросы позже.

 
 
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TUT.by попытался развеять слухи и узнал, кому на самом деле принадлежит ресторан «Лебяжий» на берегу одноименного заказника. Приготовьтесь. Известно, что ресторан...
 
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