10 января в Слуцком центре детского творчества состоялось награждение победителей конкурса «Ученик года Минской области — 2019». В конкурсе принимали участие 500 учеников. В разных номинациях победителями были объявлены 25 школьников разных возрастов со всех районов Минщины. Это ребята, которые достигли результатов в учебной, творческой, спортивной, инновационной, волонтерской деятельности, победители республиканских олимпиад, конференций и конкурсов.

В церемонии награждения приняли участие заслуженные деятели различных сфер, которые награждали ребят в пяти номинациях.

В числе победителей — девятиклассница ГУО «Средняя школа №1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи» Александра Румянцева (на фото), завоевавшая титул «Ученик года Минской области — 2019» в номинации «Спортивная деятельность».

— Обладательница первого разряда по туристско-прикладному многоборью, чемпионка области, призер республиканских соревнований. Активная, спортивная и очень целеустремленная девочка. Учится хорошо, все успевает, — так характеризует Александру педагог дополнительного образования ГУО «Смолевичский районный Центр детского туризма и краеведения» Елена Диденко, тренер «ученицы года».

Интервью с Александрой читайте в свежем номере «КС».