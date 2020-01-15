В Корее дебютировал первый кроссовер марки Genesis - модель GV80

Источник материала: Tut.by

До сих пор модельный ряд Genesis включал только седаны, но теперь гамма наконец-то пополнилась кроссовером GV80, который в статусе концепта был представлен еще в 2017 году. Презентация новинки состоялась сегодня рано утром на специальном мероприятии в Корее.





Облик кроссовера Genesis — это совместная разработка дизайнерских студий в Германии, США и Южной Корее, работу которых курирует нынешний главный дизайнер бренда Люк Донкервольке, перешедший в Hyundai из Volkswagen. Из характерных примет внешности автомобиля длиной 4,94 м и шириной 1,97 м (колесная база равна 2,95 м) — рельефные боковины, пятиугольный щит радиаторной решетки, а также «двухэтажная» оптика спереди и сзади.





«Паркетник» будет предлагаться с двумя или тремя рядами сидений (опция), а из главных особенностей интерьера — отделанный кожей двухспицевый руль, мультимедиа-система с отдельно стоящим дисплеем диагональю 14,5 дюймов и цифровая комбинация приборов.





В «базе» у машины имеется 10 подушек безопасности, включая центральный «эйрбэг» между сиденьями водителя и пассажира, за доплату доступна адаптивная подвеска. А еще GV80 первым среди моделей концерна Hyundai получил новую систему активного шумоподавления RANC .





Создан GV80 на новой заднеприводной платформе с продольно расположенным силовым агрегатом и опциональным полным приводом. В Корее базовая версия «паркетника» получит под капот 2,5-литровую бензиновую «четверку» мощностью 300 л.с. Далее по ранжиру следует модификация с турбированным V6 объемом 3,5 л с отдачей 380 л.с. — первую «сотню» она сможет разменивать за 5,7 секунды. Однако первой в продаже на домашнем рынке появится версия с трехлитровым турбодизелем с 278 л.с. и 588 Нм крутящего момента. Все моторы будут работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом».





В Genesis рассчитывают, что GV80 потеснит на мировом рынке тройку немецких одноклассников Audi Q7, BMW X5 и Mercedes GLE. В Корее продажи GV80 начнутся уже в январе, позднее в этом году состоится вывод кроссовера Genesis и на глобальный рынок.