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По какой цене Беларусь будет покупать газ в 2020 году?

15.01.2020 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые за последние годы Беларусь не подписала с Россией годовой контракт на поставку газа в страну. Временный контракт подписан только на два месяца – январь-февраль. Что будет с поставками газа в Беларусь потом?

По какой цене Беларусь будет покупать газ в 2020 году?

Чего хочет Беларусь?

Белорусская сторона неоднократно озвучивала России свою позицию по газовому вопросу: нужно начать снижение цены на газ уже с 2020 года, чтобы максимально быстро достичь уровня цен Смоленской области. 

Минск мотивирует это необходимостью создания равных условий для субъектов хозяйствования — ключевого условия углубления интеграции двух стран. Добиться желанной цены Минск пытался в течение практически двух последних лет, причем, разными способами.

Так как в цене газа для Беларуси около 70% — это транзитная «составляющая», белорусская сторона попыталась «сбить» ее стоимость. Она настаивала на том, чтобы тарифы на транзит газа в ЕАЭС в рамках создании равных условий для конкуренции были едиными – то есть, российские тарифы при поставке газа в Беларусь соответствовали уровню тарифов, действующих в России.

Однако сейчас тарифы на транзит в ЕАЭС устанавливаются национальным законодательством стран. Поэтому настоять на своем белорусской стороне не удалось.

Поэтому Минск вынужден был пойти другим путем. Теперь в рамках углубления союзной интеграции он считает, что Беларусь и Россия должны начать переход к равным условиям хозяйствования в газовой сфере уже в 2020 году, не дожидаясь запуска в 2021 году дорожной карты по интеграции.

Средневзвешенная цена на газ по России составляет 70 долларов за тыс. кубометров. В 2019 году Беларусь покупала российский газ по 129 долларов за тыс. куб м. По cловам посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, Минск хотел бы в 2020 году пройти половину «дистанции» на пути сближения цен. То есть, надо понимать, получить скидку к действующей цене около 25-30 долларов за тыс. куб.

Заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский в конце прошлого года отметил, что белорусскую сторону не устраивает ситуация в отношениях с «Газпромом», когда российская сторона выступает «за постоянный, год за годом», пересмотр цены на газ для Беларуси.

«Это ненормально. Если у нас строятся прозрачные отношения, то надо закрепить эти подходы. Они должны отстраиваться от каких-то понятных индикаторов. Что мы и предлагаем, — либо это «ценовой пояс», либо другие индикаторы, которые будут формироваться, например, на российском рынке. Но должны быть равные условия хозяйствования: если у них внутри государства (в России – ред.) цена газа вырастет, то она вырастет, соответственно, и у нас, мы это прекрасно понимаем», — пояснил позицию белорусской стороны Закревский.

По его словам, белорусская сторона «занимаемся конкретикой и формулами, предлагает системное решение этого вопроса». 

«Чтобы решение было принято раз и навсегда, на все годы, чтобы была привязка к чему-то понятному. Российская Федерация всегда подчеркивает то, что они намерены жить в рыночных условиях, когда отсутствует ценовое регулирование на энергоносители. Но у них у самих присутствует ценовое регулирование, и когда оно будет отменено, только российской стороне известно», — сказал В. Закревский.

Он подчеркнул, что пока в РФ сохраняется ценовое регулирование, в Беларуси оно тоже должно быть. «Нельзя Беларусь выбросить на конкурентный рынок, условно говоря, биржевой торговли РФ, когда у них у самих оптовые цены регулируемы», — отметил Закревский.


Как «Газпром» зарабатывает в Беларуси

Александр Лукашенко 9 января на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» заявил, что сейчас «Газпром» зарабатывает в Беларуси в три раза больше, чем на Германии. И еще раз подчеркнул, что продолжает настаивать на внутрироссийских ценах на газ для Беларуси.

Он заявил, что соответствующие договоренности были достигнуты при продаже «Газпрому» белорусской газотранспортной системы (ранее «Белтрансгаз», с апреля 2013 года — «Газпром трансгаз Беларусь», – ред.). 

«Когда мы в 2011 году шли на продажу «Белтрансгаза» (за 5 млрд. долларов в течение 4 лет – ред), была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано», — подчеркнул Лукашенко.

Отметим, что на этапе продажи акций «Белтрансгаза» белорусская сторона действительно настаивала на том, чтобы поставка в Беларусь газа по внутрироссийским ценам была обязательным условием. 

Первый вице-премьер Владимир Семашко в то время пояснял, что подход к ценообразованию на газ на 2012 год базируются на пакете соглашений по формированию Единого экономического пространства. В частности, на норме о том, что Беларусь и Россия должны синхронно выйти на равнодоходные цены к 2015 году.

В рамках сделки по продаже «Белтрансгаза» стороны подписали документы о формировании цен на газ и тарифов на его транспортировку, а также об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз».

Напомним, после того, как в конце 2011 года Беларусь продала «Газпрому» свою газотранспортную систему «Белтрансгаз», Россия с 1 января 2012 года «отцепила» Беларусь от европейской системы ценообразования на газ и привязала ее к российской.

Согласно договоренностям, в 2013–2014 годах цены на газ для Беларуси рассчитывались по формуле. 

Ее основными составляющими стала цена газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО, устанавливается Федеральной службой по тарифам РФ), стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Беларуси, стоимость хранения газа в подземных хранилищах на территории РФ, величина расходов «Газпрома» по реализации газа. 

Также предусматривалась индексация составляющих формулы цены на величину инфляции. Полученная в результате цена пересчитывается на фактическую теплотворную способность газа и ежегодно индексируется на уровень инфляции. 

Уровень инфляции для индексации цен определяется по числовому значению изменения потребительских цен (CPI-U), публикуемому Бюро статистики труда Департамента труда США.

Согласно договоренностям, по контракту на транспортировку газа через территорию Беларуси тариф на транспортировку по газопроводам ОАО «Белтрансгаз» (позже предприятие было переименовано в «Газпром трансгаз Беларусь» — ред.) составлял 2 доллара за тыс. куб м на 100 км, в 2013–2014 годах он ежемесячно рассчитывался по формуле. 

Тариф на транспортировку газа по белорусскому участку газопровода «Ямал — Европа» ежемесячно рассчитывался по формуле в течение всего срока действия контракта.

Минимальный уровень наценки на газ, реализуемый «Белтрансгазом» («Газпром трансгаз Беларусь – ред.) потребителям Беларуси, с 1 января 2012 года составлял 15,95 долл. за тыс. куб м, с 2013 по 2031 годы он корректироваться на величину инфляции. 

С 1 января 2032 года уровень минимальной наценки будет регулироваться уполномоченным органом Республики Беларусь в соответствии с белорусским законодательством. При этом наценка не сможет быть ниже уровня, компенсирующего затраты и инвестиции ОАО «Белтрансгаз» («Газпром трансгаз Беларусь» — ред.), включая экономически обоснованную норму прибыли, но в любом случае она должна быть не ниже 11,09 долл. за тыс. куб. м.

Таким образом, можно предположить, что имеющаяся наценка при продаже газа белорусским потребителям и помогает 100-процентной «дочке» «Газпрома» сейчас неплохо зарабатывать в Беларуси.

Уязвимая формула

Отметим, стороны договорились, что формула определения цены газа для Беларуси в привязке к ЯНАО действует, пока Россия не перейдет на внутреннем рынке на равнодоходные цены (то есть, когда продажа газа на внутреннем рынке будет приносить «Газпрому» такой же доход, что и экспорт).

Россия и Беларусь собирались вместе прийти к равнодоходным ценам еще к 2011 году, что было зафиксировано при подписании газовых соглашений в 2006 году. Но из-за кризиса 2008 году Россия отложила этот срок на 2014 год, а затем – на 2017-2018 годы, но до сих пор этот переход не осуществлен.

Показательно, что пока в соответствии с данной формулой цена на газ для Беларуси была самой низкой, Минск она устраивала. Но когда мировые цены на нефть рухнули, упала и цена на газ, и рассчитанная по этой формуле цена для Беларуси стала невыгодна. Белорусская сторона заявляла, что даже с учетом вычета таможенных пошлин она стала выше, чем, к примеру, для Германии.

В 2015-2016 годах для Беларуси более выгодной стала формула, которая базируется на равнодоходных ценах, а не в привязке к стоимости газа в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Поэтому Беларусь с 1 января 2016 года в одностороннем порядке перешла на новую формулу оплаты за российский газ исходя из рыночных равнодоходных цен. В то время цена на газ для Беларуси в привязке к ЯНАО составляла около 132 долларов за тысячу кубометров. 

Исходя из формулы равнодоходных цен Минск посчитал справедливой цену на российский газ на уровне 73 доллара за тыс. куб. м, а оплачивал газ по цене 108 долларов за тыс. куб м.

Грянул громкий конфликт, который удалось разрешить только в апреле 2017 года, вслед за чем для Беларуси на 2018 год была установлена фиксированная цена на газ в 129 долларов за тыс. куб м, на 2019 год – 127 долларов.

«Газпром» вернется к старой формуле?

На финише 2019 года стало известно, что Россия хотела бы повысить цену на газ для Беларуси почти на 20% относительно фиксированной цены — до 152 доллара за тыс. куб м, о чем сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в размещенном 24 декабря на сайте радиостанции «Эхо Москвы» интервью.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии БЕЛРЫНКУ пояснил, что цена в 152 долларов за тыс. кубов рассчитана, скорее всего, исходя из прежней формулы в привязке к ЯНАО.

«Сейчас действует договор, по которому формула ценообразования высчитывается как: тариф на газ в ЯНАО (в рублях) плюс стоимость транспортировки газа от ЯНАО до границы с РБ (в долларах) плюс стоимость хранения в ПХГ (в долларах) плюс маркетинговые затраты (в долларах). И за счет долларовой составляющей выходит относительно высокая цена», — отметил Юшков.

По его словам, в долгосрочной перспективе «Газпром» мог бы подписать новый контракт на поставку газа в РБ, где была бы принципиально иная, чем сейчас, формула ценообразования. 

«Но это возможно только в случае решения политических, основных противоречий. А пока, видимо, после февраля, когда закончится действие межправсоглашения, Россия будет считать, что Беларусь должна платить по 152 долларов за тыс. куб. м», — отметил эксперт.

При этом он не исключил, что может повториться история, когда каждая сторона будет считать цену газа для Беларуси по-своему.

Удастся ли избежать нового конфликта?

Таким образом, определяющими для установления цены на российский газ для Беларуси являются два фактора: динамика курса российского рубля относительно доллара и колебания цены на газ в России.

Очередной газовый конфликт между Беларусью и РФ может возникнуть в том числе из-за того, что стороны не решили вопрос ценообразования на энергоносители в валютах. Белорусская сторона заявляет о готовности перейти в расчетах на российские рубли, но вторая сторона не согласна.

Отметим, что в соответствии с межправительственными соглашениями цена на импортируемый из России природный газ установлена в долларах. Это предусмотрено статьей 12 Соглашения между правительством Беларуси и правительством РФ о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, которое было подписано 25 ноября 2011 года (в долларах цена на газ для Беларуси установлена с 1 января 2012 года – ред.).

В Беларуси расчеты с газо- и энергоснабжающими организациями за природный газ, электрическую и тепловую энергию производятся потребителями в белорусских рублях (за некоторыми исключениями), но при этом установлен порядок индексации цен на энергоресурсы в долларах. 

Согласно действующим правилам, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — дочернее предприятие ПАО «Газпром», резидент Беларуси со статусом иностранного предприятия — номинирует в долларах газовые контракты с «Газпромом» на поставки газа в Беларусь и с ГПО «Белтопгаз» и облгазами на продажу газа на внутреннем рынке Беларуси. 

Цена на природный газ для промышленных потребителей в Беларуси устанавливается в белорусских рублях, но с привязкой к курсу доллара США на день оплаты.

Условиями межправительственного газового соглашения также предусмотрено, что пересчет цены на газ в доллары должен производиться по официальному курсу Центробанка РФ на 1 января каждого года и (или) дату изменения цены на газ для российских потребителей.

Между тем, в Беларуси планируют исключить использование доллара США во внутренних расчетах за газ между резидентами. Это предусмотрено Стратегией повышения доверия к национальной валюте до 2035 года, утвержденной совместным постановлением правительства и Нацбанка Беларуси №1/1 от 3 января 2020 года. 

В правительстве мотивируют такое решение, в частности, тем, что «номинирование организациями цен, тарифов, других платежей в иностранной валюте вносит дисбаланс на внутренний валютный рынок, делая его чувствительным для шоков ослабления национальной валюты, а также увеличивает необоснованные девальвационные ожидания со стороны населения».

В документе также сказано, что правительство планирует внести соответствующие изменения в указы президента Беларуси, исключающие возможность расчетов в инвалюте между резидентами в топливно-энергетической сфере, после достижения договоренностей с правительством РФ.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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