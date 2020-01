Источник материала: Tut.by

Сегодня, 15 января, «Википедии» исполнилось 19 лет. Как написано в статье самой энциклопедии, именно в этот день в 2001 году она начала работу. Ее запустили Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер, и сейчас «Википедия» считается самым крупным и наиболее популярным справочником в интернете. Это стало поводом для пользователей Сети поздравить ресурс, который помог закончить учебу и узнать много нового.

Кто-то благодарит «Википедию» за годы учебы.

On this day 19 years ago, a useful source that has helped millions of people graduate high school and college was created. #Wikipedia pic.twitter.com/AaGwQcMeHo