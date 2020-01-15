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Белтелеком повысил тарифы на доступ к интернету

15.01.2020 16:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белтелеком повысил тарифы на доступ к интернету

Белтелеком сообщил о повышении тарифов на некоторые услуги электросвязи - в среднем на 5%.

Новые тарифы будут действовать с 25 января. Подорожание связано с необходимостью поддерживать окупаемость услуг на уровне 2019 года, пояснили в компании.

Так, стоимость популярного пакета «ЯСНА 100» вырастет на 33 копейки. «Рекорд 10» будет стоить 19,5 рубля, «Рекорд 25» и «Рекорд 200» – 21,5 рубля и 43 рубля соответственно.

По тарифам на доступ в интернет повышение планируется в среднем на 2,5%, сообщили в компании.

Не изменятся регулируемые тарифы на услуги местной и междугородной телефонной связи, доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа к интернету для операторов электросвязи, хостинга, видеоконтроля.

 
 
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Белтелеком сообщил о повышении тарифов на некоторые услуги электросвязи - в среднем на 5%.
 
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