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Белтелеком повысил тарифы на доступ к интернету
15.01.2020 16:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белтелеком сообщил о повышении тарифов на некоторые услуги электросвязи - в среднем на 5%.
Новые тарифы будут действовать с 25 января. Подорожание связано с необходимостью поддерживать окупаемость услуг на уровне 2019 года, пояснили в компании.
Так, стоимость популярного пакета «ЯСНА 100» вырастет на 33 копейки. «Рекорд 10» будет стоить 19,5 рубля, «Рекорд 25» и «Рекорд 200» – 21,5 рубля и 43 рубля соответственно.
По тарифам на доступ в интернет повышение планируется в среднем на 2,5%, сообщили в компании.
Не изменятся регулируемые тарифы на услуги местной и междугородной телефонной связи, доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа к интернету для операторов электросвязи, хостинга, видеоконтроля.
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Белтелеком сообщил о повышении тарифов на некоторые услуги электросвязи - в среднем на 5%.
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