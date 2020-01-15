Спортивный Рождественский праздник

Источник материала: Новости Дзержинска

В Рождественском празднике 7 января 2020 года на центральной площади города Дзержинска ГУ "Физкультурно-одздоровительный центр "Единство" Дзержинского района" принял активное участие.

В Рождественском празднике 7 января 2020 года на центральной площади города Дзержинска ГУ "Физкультурно-одздоровительный центр "Единство" Дзержинского района" принял активное участие в организации и проведении спортивных конкурсов.

Не смотря на отсутствие снега все конкурсы для маленьких детей проходили весело, задорно и с азартом. А также не менее интересно жители и гости нашего города проявляли свои способности в конкурсе «Рыболов» и турнире по шашкам.















