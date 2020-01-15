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Новое пожарное депо планируют построить в Барановичах

15.01.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В юго-западной части Барановичей планируют построить новое пожарное депо, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно.

Новое пожарное депо планируют построить в Барановичах

Объект разместится в активно развивающемся микрорайоне Боровки. Горисполком совместно с Брестским областным управлением МЧС сейчас подбирает участок для строительства. В нынешнем году будет разработана проектно-сметная документация. Средства на проведение работ предусмотрены в областной инвестиционной программе. Начало строительства намечено на 2021 год. "В Боровках проживают более 12 тыс. человек. Строительство продолжается, поэтому подтягиваем инфраструктуру. Новое пожарное депо, помимо Боровков, будет обслуживать близлежащие микрорайоны", - отметил Дмитрий Тихно.

Кроме того, в Боровках ведется строительство средней школы. В этом году на ее возведение из областного бюджета выделено Br10 млн. В четырехэтажном здании смогут заниматься более 1 тыс. детей. Помимо учебных классов предусмотрены спортивный и тренажерный залы, кабинет ритмики, на улице планируют оборудовать стадион с обучающими площадками, площадки для подвижных игр. Ожидается, что учреждение образования распахнет свои двери для учеников в 2021 году.

В центральной же части города завершается строительство новой станции скорой и неотложной медицинской помощи. К двухэтажному зданию подведены коммуникации, осталось выполнить отделочные работы и благоустроить территорию. До конца текущего года объект введут в эксплуатацию.

В списке важных строек - реконструкция городского Дома культуры. Специалисты уже отреставрировали фасад здания, починили кровлю, необходимо модернизировать зрительный зал. В гимназии №1 переоборудуют невостребованный бассейн в многофункциональный спортивный зал.

 
 
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  В юго-западной части Барановичей планируют построить новое пожарное депо, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно. ...
 
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