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Новое пожарное депо планируют построить в Барановичах
15.01.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В юго-западной части Барановичей планируют построить новое пожарное депо, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно.
Объект разместится в активно развивающемся микрорайоне Боровки. Горисполком совместно с Брестским областным управлением
Кроме того, в Боровках ведется строительство средней школы. В этом году на ее возведение из областного бюджета выделено Br10 млн. В четырехэтажном здании смогут заниматься более 1 тыс. детей. Помимо учебных классов предусмотрены спортивный и тренажерный залы, кабинет ритмики, на улице планируют оборудовать стадион с обучающими площадками, площадки для подвижных игр. Ожидается, что учреждение образования распахнет свои двери для учеников в 2021 году.
В центральной же части города завершается строительство новой станции скорой и неотложной медицинской помощи. К двухэтажному зданию подведены коммуникации, осталось выполнить отделочные работы и благоустроить территорию. До конца текущего года объект введут в эксплуатацию.
В списке важных строек - реконструкция городского Дома культуры. Специалисты уже отреставрировали фасад здания, починили кровлю, необходимо модернизировать зрительный зал. В гимназии №1 переоборудуют невостребованный бассейн в многофункциональный спортивный зал.
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В юго-западной части Барановичей планируют построить новое пожарное депо, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно. ...
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