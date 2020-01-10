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«Безопасность – в каждый дом!»

15.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

«Безопасность – в каждый дом!»

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем. В большинстве случаев огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них с 20 января по 20 февраля 2020 года в республике пройдет акция «Безопасность – в каждый дом!».

Акция будет проходить с 20 января по 20 февраля 2020 года в 5 этапов.

1-й этап – С 20 по 26 января (акция пройдет д.Радюки Радюковского с/С и д.Германовичи Германовичского с/С);

2-й этап – с 27 января по 2 февраля в ГУ «ТЦСОН Шарковщинского района»

3-й этап – с 3 по 9 февраля (акция пройдет в организациях района);

4-й этап – с 10 по 16 февраля (акция будет проходить в учреждениях образования Шарковщинского района);

5-й этап – с 17 по 20 февраля (акция будет проходить в месте с массовым пребыванием людей).

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.

 

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