Топ-5 значимых событий для Ганцевщины за последнее десятилетие

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичах прошел День белорусской письменности, сентябрь 2011 г.





К XVIII Дню белорусской письменности город изменился до неузнаваемости: стал более ярким и современным. Преобразились парк, главные улицы города, фасады жилых домов и зданий. В рамках Дня письменности открыт памятник Якубу Коласу и Аллея письменности, посвященная выходцам этого края.

На праздник собрались не только местные жители, было много и гостей – представители культурной общественности, сотрудники министерств культуры, информации и других ведомств, а также зарубежные дипломаты. Особенно многолюдно было на центральной площади, на улицах Гагарина и Октябрьской, где развернулись праздничные концерты, ярмарки-продажи сувениров, многочисленные игры и конкурсы. В этот день каждый желающий посетил презентацию историко-документальной книги-альбома «Ганцаўшчына – край легенд і талентаў народных», побывал на поэтических чтениях, фестивале книг и прессы.

Сын Якуба Коласа впервые побывал в д. Люсино, ноябрь 2011 г.





В этот же год город Ганцевичи и деревню Люсино впервые посетил Михаил Мицкевич – младший сын классика и основоположника белорусской литературы, народного поэта Беларуси Якуба Коласа. В места, где жил и работал его знаменитый отец, Михаил Константинович наведался вместе с дочерью Марией и внуком Василием. Гости познакомились с историей и самобытностью живописного уголка страны, посетили районную библиотеку и Аллею письменности.

В д. Люсино для родных поэта местные школьники провели экскурсию по музею Якуба Коласа, показали инсценировки его произведений. А Михаил Константинович для учащихся школы провел урок, посвященный классику белорусской литературы.

Михаил Мицкевич настолько проникся трепетным отношением к его отцу на Ганцевщине, что летом 2012 года подарил школе-саду деревни Люсино личные вещи Якуба Коласа. Так музей пополнился уникальными экспонатами – бритвой и кожаным бумажником писателя, а также копиями его рукописей.

Спустя год после первого визита сын народного поэта наведался в д. Люсино на праздник в честь 130-летия со дня рождения Якуба Коласа, 21 ноября 2012 года. На этот раз на мероприятие «Пясняр зямлі беларускай» Михаил Константинович приезжал со своим сыном Константином и внучкой Василиной.

Известная пловчиха Александра Герасименя побывала на родине отца, апрель 2013 г.





Одна из самых известных белорусских спортсменок Александра Герасименя приехала в Ганцевичи, чтобы побывать на родине отца (Виктор Герасименя родом из д. Будча. – Прим. авт.), а также встретиться с юными спортсменами Ганцевщины.

Перед встречей Александра посетила районный краеведческий музей, где ознакомилась с историей и достопримечательностями Ганцевщины. В Книге отзывов чемпионка оставила запись: «Коллективу краеведческого музея. Благодарю за интересную экскурсию и положительные эмоции. Здоровья, улыбок и хорошего настроения!». Для спортсменки также была проведена экскурсия по Аллее письменности.

Напомним, Александра Герасименя является чемпионкой Европы и мира: серебряным призером Олимпийских игр – 2012 по плаванию, чемпионкой мира 2012 года, чемпионкой и серебряным призером чемпионата Европы – 2012 по плаванию на «короткой воде».

Открылся храм Успения Пресвятой Богородицы в Избийском Бору, август 2015 г.





Урочище Избийский Бор широко известно по всей Беларуси и за ее пределами.

Первые документальные свидетельства о нахождении в данном месте христианской святыни датируются 1837 годом. В то время там была униатская часовня, которую позже перевели в православную. А 2 июля 1944 года, согласно акту «О вреде, принесенном немецко-фашистскими захватчиками», церковь вместе с колокольней и часовней сожгли при отступлении немцев.

Несмотря на это, в Избийском Бору каждый год 28 августа проводились традиционные богослужения. А весной 2014 года начались восстановление и строительство христианской святыни. И за относительно непродолжительный срок в лесном урочище была построена новая Свято-Успенская часовня.

28 августа 2015 года в Избийском Бору состоялось открытие храма Успения Пресвятой Богородицы, а в январе 2016 года – первое богослужение. Спустя еще три года в урочище на месте, где когда-то стояла православная церковь в честь Пресвятой Богородицы, был установлен поклонный крест.

С тех пор Избийский Бор стал местом паломничества не только для жителей Ганцевичского района, а и для всех верующих, которые порой едут на святое место за тысячи километров.

Премьер-министр Андрей Кобяков посетил Ганцевщину, март 2018 г.





С рабочим визитом в Ганцевичский район приезжал премьер-министр Андрей Кобяков (седьмой премьер-министр Республики Беларусь с 27 декабря 2014-го по 18 августа 2018 года). Глава правительства интересовался социально-экономическим развитием Ганцевичского района, перспективами развития малого бизнеса в районе и работой по созданию новых предприятий и производств.

Во время рабочей поездки Андрей Владимирович посетил ОАО «Завод «Модуль», Ганцевичский завод крупнопанельного домостроения, научно-экспериментальную базу «Журавинка» Центрального ботанического сада НАН Беларуси, ферму ОАО «Любашево», центральную районную больницу.

Подготовила Дарья ЗАНЬКО.

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