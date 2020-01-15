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Историю района создают люди

15.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Историю района создают люди

Многое пережил наш район. Каждая страница его богатой истории уникальна, на каждой — свершения и судьбы людей. Их великая сила духа, огромный потенциал, безграничная любовь к родным местам всегда помогали выстоять в самые тяжелые времена.

Сегодня, говоря об истории района, нельзя не рассказать о его почетных гражданах — людях, которые всю свою жизнь посвятили Шарковщинскому району. Нам всегда было и есть чем гордиться, и в первую очередь — своими людьми, ведь богатая история нашего края написана не одним поколением его жителей. Кто же они, шарковчане на все времена, за что и когда им было присвоено это почетное звание?

Это звание является высшей степенью признательности жителей нашего  района людям, внесшим значительный вклад в его развитие и процветание. И присваивается оно решением районного Совета депутатов по представлению районного исполнительного комитета. Историю люди создают конкретными делами. Обычные граждане, которые живут среди нас и отличаются большой трудовой и общественной активностью, ответственным отношением к любому делу, огромным желанием сделать жизнь вокруг лучше.

В списке почетных граждан Шарковщины — Вячеслав Антонович Ходасевич. В свои 84 года он выглядит бодро, смотрит уверенно в будущее и многое держит в памяти.

Родился герой нашего рассказа 4 января 1936 года в деревне Малашки Молодечненского района Минской области. После окончания Гродненского сельскохозяйственного института по распределению был направлен в Плисский район. Через некоторое время его назначили председателем колхоза «Прогресс» Миорского района (в период, когда наш район был упразднен). Когда Шарковщинский район восстановили, Вячеслав Антонович более 10 лет проработал главным инспектором района по закупке и качеству сельскохозяйственной продукции райисполкома. С 68 года и до выхода на пенсию ему довелось потрудиться на разных должностях именно в нашем регионе.

5 января 2011 года Вячеславу Антоновичу присвоено звание «Почетный гражданин Шарковщины».

Дома его поддерживает надежный тыл — жена Валентина Денисовна и две дочери Антонина и Наталья. Необходимо отметить, что супруги месяц назад отметили бриллиантовую свадьбу — 60-летие совместной жизни. С радостью и трепетом они ждут приезда внука Вячеслава и внучек Марины и Юлии, а также правнучек Дарьи и Екатерины.

В преддверии 80-летия района Вячеслав Антонович пожелал шарковщинскому краю стабильности и процветания, а всем жителям — крепкого здоровья, добрых событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Елена АНАНИЧ.

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