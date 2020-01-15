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Не успели отреагировать. Утром на МКАД столкнулись четыре легковушки

15.01.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сразу четыре автомобиля столкнулись на МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не успели отреагировать. Утром на МКАД столкнулись четыре легковушки

Авария произошла утром в районе Казимировской. Автомобильный поток двигался в сторону улицы Люцинской и в какой-то момент замедлил движение.

На МКАД в аварию попали четыре автомобиля

Водитель Renault Laguna не успел притормозить и в результате въехал в Mitsubishi. Это вызвало цепную реакцию. Ее невольными участниками стали Fiat и Renault. От сильного удара колеса одного из автомобилей оказались на капоте другой. Никто не пострадал.

Не успели отреагировать. Утром на МКАД столкнулись четыре легковушки

Не успели отреагировать. Утром на МКАД столкнулись четыре легковушки

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Новости Беларуси. Сразу четыре автомобиля столкнулись на МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Авария произошла утром в районе...
 
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