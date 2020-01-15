Правительство России в полном составе подало в отставку

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает правильным на фоне оглашенных президентом Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи главы РФ с кабинетом министров, передает ТАСС .

«Эти изменения, когда они будут приняты – а, по всей вероятности, это будет после обсуждения, – внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс властей. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, – сказал премьер-министр России. – В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку».

Напомним, 15 января во время послания Федеральному Собранию РФ президент Владимир Путин заявил, что необходимо внести несколько поправок в Конституцию. В частности, Путин предложил передать часть полномочий президента парламенту, а также закрепить роль Госсовета – органа при президенте, в который входят главы субъектов Федерации, члены правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды президента в федеральных округах.