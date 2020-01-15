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Правительство России в полном составе подало в отставку
15.01.2020 17:26 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает правильным на фоне оглашенных президентом Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи главы РФ с кабинетом министров, передает
«Эти изменения, когда они будут приняты – а, по всей вероятности, это будет после обсуждения, – внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс властей. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, – сказал премьер-министр России. – В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку».
Напомним, 15 января во время послания Федеральному Собранию РФ президент Владимир Путин заявил, что необходимо внести несколько поправок в Конституцию. В частности, Путин предложил передать часть полномочий президента парламенту, а также закрепить роль Госсовета – органа при президенте, в который входят главы субъектов Федерации, члены правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды президента в федеральных округах.
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Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин 15 января предложил внести ряд изменений в Конституцию.
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