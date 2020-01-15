Как в лихие 90-е: под Гродно известного бизнесмена затрелили прямо в машине

Минувшей ночью в Гродненском районе с огнестрельным ранением обнаружено тело 55-летнего мужчины, сообщает Следственный комитет.

На место происшествия прибыла группа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата Следственного комитета.

Следователями с применением возможностей передвижной криминалистической лаборатории проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, по которым планируется назначение ряда исследований.





Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по факту убийства возбуждено уголовное дело. Сотрудниками милиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и его задержание.

По некоторой информации, убит бизнесмен Александр Пресняк, один из учредителей перчаточной фабрики «Акцент», владелец недвижимости.





По непроверенным данным, Пресняк на своей BMW X6 подъехал к дому, где его уже поджидал убийца. Неизвестный застрелил его прямо в машине.







