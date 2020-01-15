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Российский рубль резко снизился к доллару и евро после сообщения об отставке правительства РФ

15.01.2020 16:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский рубль резко подешевел к доллару и евро после сообщения об отставке российского правительства. Это следует из результатов торгов 15 января на Московской бирже.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По состоянию на 16.10 по московскому времени стоимость доллара составляла 61,39 российского рубля. В течение нескольких минут после сообщения об отставке правительства РФ стоимость доллара взлетела на 40 копеек, на максимуме достигая 61,81 рубля, пишет lenta.ru.

По состоянию на 16.47 по московскому времени доллар укрепился на 0,22% до 61,58 российского рубля, евро — 0,41% до 68,65 российского рубля, сообщает РБК. 

Правительство России 15 января подало в отставку. Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин предложил внести изменения в конституцию, касающиеся высших должностных лиц и президента страны.

 
 
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Российский рубль резко подешевел к доллару и евро после сообщения об отставке российского правительства. Это следует из результатов торгов 15 января на Московской...
 
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