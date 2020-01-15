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Российский рубль резко снизился к доллару и евро после сообщения об отставке правительства РФ
Источник материала: Tut.by
Российский рубль резко подешевел к доллару и евро после сообщения об отставке российского правительства. Это следует из результатов торгов 15 января на Московской бирже.
По состоянию на 16.10 по московскому времени стоимость доллара составляла 61,39 российского рубля. В течение нескольких минут после сообщения об отставке правительства РФ стоимость доллара взлетела на 40 копеек, на максимуме достигая 61,81 рубля,
По состоянию на 16.47 по московскому времени доллар укрепился на 0,22% до 61,58 российского рубля, евро — 0,41% до 68,65 российского рубля,
Правительство России 15 января
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Российский рубль резко подешевел к доллару и евро после сообщения об отставке российского правительства. Это следует из результатов торгов 15 января на Московской...
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