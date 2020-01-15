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Разбежка до 1000 рублей. Как по отраслям отличаются средняя и медианная зарплаты

15.01.2020 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Медианная зарплата в ноябре 2019 года, по данным Белстата, составила 848,5 рублей. При этом средняя зарплата в том же месяце была на 246,6 рубля больше и равнялась 1 113,1 рублям. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как медианная зарплата отличается от средней в разных сферах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Медианная зарплата — это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. К примеру, если из 5 работников один получает 305 рублей, второй — 310, третий — 400, четвертый — 510, а пятый — 1000 рублей, то средняя зарплата составит 505 рублей. При этом медианная будет равна 400 рублям, потому что половина работников получает больше этой суммы, другая половина — меньше.

Данные по медианной зарплате в стране Белстат публикует дважды год — за ноябрь и за май. По сравнению с маем 2019-го «медиана» выросла на 45,8 рубля (тогда она составляла 802,7 рубля), а с ноябрем 2018-го — на 97,4 рубля (тогда — 751,1 рубля).

Как и средняя зарплата, медианная публикуется до вычета подоходного налога (13%) и взносов работника в Фонд соцзащиты (1%). Соответственно, «чистая» медианная зарплата в ноябре 2019 года составила 729,7 рубля.

Самая высокая медианная зарплата в ноябре была у айтишников — 3 245,8 рубля (меньше средней зарплаты на 1001,4 рубля). На втором месте по медианной зарплате оказались работники сферы воздушного транспорта — 1 387,9 рубля. У них, к слову, медианная зарплата меньше средней почти в два раза. В образовании медианная зарплата составила 680,2 рубля (меньше средней на 152,5 рубля), в здравоохранении — 754,8 рубля (меньше средней на 177,9 рубля).

 

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Медианную зарплату Белстат публикует дважды в год - в ноябре и в мае.
 
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