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Разбежка до 1000 рублей. Как по отраслям отличаются средняя и медианная зарплаты
Источник материала: Tut.by
Медианная зарплата в ноябре 2019 года, по данным Белстата, составила 848,5 рублей. При этом средняя зарплата в том же месяце была на 246,6 рубля больше и равнялась 1 113,1 рублям. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как медианная зарплата отличается от средней в разных сферах.
Данные по медианной зарплате в стране Белстат публикует дважды год — за ноябрь и за май. По сравнению с
Как и средняя зарплата, медианная публикуется до вычета подоходного налога (13%) и взносов работника в Фонд соцзащиты (1%). Соответственно, «чистая» медианная зарплата в ноябре 2019 года составила 729,7 рубля.
Самая высокая медианная зарплата в ноябре была у айтишников — 3 245,8 рубля (меньше средней зарплаты на 1001,4 рубля). На втором месте по медианной зарплате оказались работники сферы воздушного транспорта — 1 387,9 рубля. У них, к слову, медианная зарплата меньше средней почти в два раза. В образовании медианная зарплата составила 680,2 рубля (меньше средней на 152,5 рубля), в здравоохранении — 754,8 рубля (меньше средней на 177,9 рубля).
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Медианную зарплату Белстат публикует дважды в год - в ноябре и в мае.
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