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Агроном о том, как аномально тёплая зима повлияет на урожай озимых: растения находятся в стадии покоя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аграрии Минской области следят за состоянием озимых. Зерновые значительно опережают развитие. Зеленые поля в стадии активного роста, который более характерен для весны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Агрономы тревогу не бьют и только наблюдают за ситуацией. В Несвижском районе о перерастании посевов также речь не идет. Пока все культуры в хорошем состоянии, они успели накопить необходимые вещества. В агрокомбинате «Снов» планируют получить достойный урожай озимой пшеницы – до 100 центнеров с гектара.
Александр Шаманов, агроном СПК «Агрокомбинат Снов»:
Если во второй половине января или феврале выпадет очень много снега… тут есть вопрос, конечно, по переросшим озимым. Мы к этому готовы, у нас есть страховой фонд яровых и зерновых культур.
Озимые могут пострадать только при резком понижении температуры. А вот продолжение аномально теплой зимы, наоборот, пойдет урожаю на пользу. Все зависит от весны и лета: они должны быть не засушливыми.
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Агроном о том, как аномально тёплая зима повлияет на урожай озимых: растения находятся в стадии покоя
Новости Беларуси. Аграрии Минской области следят за состоянием озимых. Зерновые значительно опережают развитие. Зеленые поля в стадии активного роста, который...
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