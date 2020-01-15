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Баскетбольный проект «Её мир, её правила». Чему обучают финалисток?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Программа Европейской федерации «Её мир, ее правила» направлена на поддержку и продвижение девушек и женщин в Европейском баскетбольном сообществе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Беларуси определены 27 финалисток этого проекта. Девочки 2007-2008 годов рождения. На протяжении шести дней они соревновались между собой, а также проходили обучение у лучших специалистов.
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Новости Беларуси. Программа Европейской федерации «Её мир, ее правила» направлена на поддержку и продвижение девушек и женщин в Европейском баскетбольном...
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