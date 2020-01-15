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Российский рубль падает после отставки правительства РФ. Скажется ли это на белорусском рубле?
Источник материала: Tut.by
Российский рубль
Напомним, сегодня правительство России подало в отставку. Такое решение было принято после того, как президент Владимир Путин предложил внести в Конституцию изменения, касающиеся высших должностных лиц и президента страны.
Российские СМИ сообщили, что после такого заявления курс российского рубля резко снизился к доллару и евро. Доллар укрепился на 0,22% до 61,58 российского рубля, а евро — на 0,41% до 68,65 рубля.
По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, то, что сейчас происходит с курсом российского рубля, резким подешевением назвать нельзя.
— После информации об отставке российского правительства доллар подорожал приблизительно с 61,3 до 61,6 российского рубля, то есть всего на 0,5%. Очевидно, что это не резко, — отмечает эксперт. — Это обычное, не самое большое внутридневное изменение рубля. Сейчас доллар в России стоит столько, сколько и неделю назад — 8 января. Если до конца дня такая динамика сохранится, то, возможно, что на завтрашних торгах российский рубль немного подешевеет, а доллар и евро немного подорожают по отношению к белорусскому рублю. Но это будет в рамках нескольких десятых долей процента.
Также Вадим Иосуб отметил, что торги еще не окончены, они еще несколько часов будут идти в России. И даже возможно, что это полупроцентное падение российского рубля рынок отыграет.
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