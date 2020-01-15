ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский рубль падает после отставки правительства РФ. Скажется ли это на белорусском рубле?

15.01.2020 18:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский рубль начал дешеветь к доллару и евро после сообщения об отставке российского правительства. Однако, по мнению белорусского эксперта Вадима Иосуба, такое падение нельзя назвать резким. FINANCE.TUT.BY спросил у специалиста, по какому сценарию могут развиваться события на белорусском валютном рынке.


Напомним, сегодня правительство России подало в отставку. Такое решение было принято после того, как президент Владимир Путин предложил внести в Конституцию изменения, касающиеся высших должностных лиц и президента страны.

Российские СМИ сообщили, что после такого заявления курс российского рубля резко снизился к доллару и евро. Доллар укрепился на 0,22% до 61,58 российского рубля, а евро — на 0,41% до 68,65 рубля.

По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, то, что сейчас происходит с курсом российского рубля, резким подешевением назвать нельзя.

— После информации об отставке российского правительства доллар подорожал приблизительно с 61,3 до 61,6 российского рубля, то есть всего на 0,5%. Очевидно, что это не резко, — отмечает эксперт. — Это обычное, не самое большое внутридневное изменение рубля. Сейчас доллар в России стоит столько, сколько и неделю назад — 8 января. Если до конца дня такая динамика сохранится, то, возможно, что на завтрашних торгах российский рубль немного подешевеет, а доллар и евро немного подорожают по отношению к белорусскому рублю. Но это будет в рамках нескольких десятых долей процента.

Также Вадим Иосуб отметил, что торги еще не окончены, они еще несколько часов будут идти в России. И даже возможно, что это полупроцентное падение российского рубля рынок отыграет.

Читайте также

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт рассказал, по какому сценарию могут развиваться события на белорусском валютном рынке.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Медведев все альбомы скачать». Как белорусы шутят в соцсетях про отставку правительства России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика