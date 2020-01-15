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«Заботливая поликлиника». В Вилейке автоматизировали процесс обслуживания пациентов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Открытая» регистратура, электронная очередь и современное диагностическое оборудование. В Вилейке реализуют проект «Заботливая поликлиника», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
При помощи автоматизации процессов обслуживание пациентов стало не только более быстрым, но и качественным.
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Новости Беларуси. «Открытая» регистратура, электронная очередь и современное диагностическое оборудование. В Вилейке реализуют проект «Заботливая поликлиника»,...
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