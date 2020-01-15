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На Netflix появился первый сериал на беларуском языке

15.01.2020 17:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ребята из группы «RэZэрвацыЯ» (в нее входят переводчики, общая цель которых – качественная адаптация на беларуский и украинский языки) сделали классную вещь. Они решили перевести сериал «Ведьмак» на беларуский: первая серия в озвучке на мове уже есть на стриминговом сервисе Netflix. Правда, один нюанс – пока посмотреть ее могут только фаундеры проекта. Хорошая новость в том, что вы тоже сможете, если захотите.

Авторов инициативы можно поддержать рублем: краудфандинговую кампанию они ведут на площадке talaka.org. За любой из трех донатов – десять, 20 и 40 рублей – переводчики обещают открыть доступ к «Ведьмаку» – с беларуской озвучкой и субтитрами. 

The Village Беларусь пишет, что в сумме на создание субтитров, их перевод, редактуру, студийную запись озвучки, обработку и сведение звуковой дорожки, а также доработку специального плеера нужны 7780 рублей. Сейчас собрано 1080 рублей, то есть 13%.

Участники группы «RэZэрвацыЯ» говорят, что переозвучка «Ведьмака» – только начало их интеграции с Netflix. Если все пройдет успешно, на беларуский язык собираются перевести и другие популярные сериалы – «Черное зеркало», «Нарко», «Очень странные дела» и «Карточный домик».

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Теги: Новости
 
 
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Ребята из группы «RэZэрвацыЯ» (в нее входят переводчики, общая цель которых – качественная адаптация на беларуский и украинский языки) сделали классную вещь. Они...
 
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