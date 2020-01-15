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Пинск продолжает эстафету фестивалей искусств и праздников народного творчества

15.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Статус культурной столицы 2019 года предоставил возможность пинчукам раскрыться, поделиться красотой своей малой родины. Во благо города трудились самые разные люди, и теперь предстоит сохранить дух совместной работы. Несомненно, Пинск останется той площадкой, где профессионалы будут творить вместе с любителями, делая акцент на молодежи.

Начавшийся 2020-й также обещает быть годом фестивальным. И первый из них - региональный фестиваль-конкурс старинной музыки «Старажытныя ўзоры». Его намечено провести 20-21 февраля. Пинск является одним из центров возрождения лютневой музыки Беларуси и реконструкции средневековых инструментов. Где, как не у нас, проводить подобный фестиваль, призванный популяризировать наследие национальной и мировой музыкальной культуры, а так же содействовать росту исполнительского мастерства. Задумка пинчан была поддержана Министерством культуры и воплощена в жизнь в рамках празднования 920-летия Пинска. Тогда же было решено организовывать фестиваль с периодичностью раз в несколько лет. Теперь хорошее начинание получило не только продолжение, но и более расширенный формат. Примечательно, что еще за несколько дней до церемонии передачи статуса культурной столицы Беларуси председателем горисполкома Иваном Ребковцом было подписано положение о проведении II фестиваля старинной музыки «Старажытныя ўзоры». 

К участию конкурсной программе приглашаются учащиеся музыкальных образовательных учреждений Беларуси и зарубежных стран в трех возрастных группах от 8 до 18 лет, а произведения можно исполнять на лютне, гитаре, скрипке, виолончели, различных духовых и народных инструментах, в том числе баяне, аккордеоне, балалайке и цимбалах. Появилась возможность участвовать в конкурсе органистам (к слову, в Пинске есть два концертных и два учебных органа). Заявки принимаются до 31 января. Для всех конкурсантов обязательное условие: один из двух программных номеров должен быть сочинением эпохи Ренессанса или в стиле барокко. Прослушивание и отборочные туры состоятся в детской школе искусств и городском концертном зале, затем - гала-концерт и чествование победителей.

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В течение года не останутся без внимания и другие понравившиеся пинчанам и гостям города творческие инициативы.

По словам заведующей сектором культуры горисполкома Тамары Демиденко, планируется провести фестивали органной музыки и духовых оркестров. Последний намечается приурочить к празднованию Дня города. Найдет продолжение и традиция проведения «Пинской пешеходки» с ее постоянно действующим фестивалем уличного творчества «Перекресток». Это будет третий сезон, когда с мая по октябрь главная историческая улица города становится открытой площадкой для творческих инициатив и выставок работ мастеров декоративно-прикладного искусства, художников, ремесленников. Культурный Пинск ждет новых открытий.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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Статус культурной столицы 2019 года предоставил возможность пинчукам раскрыться, поделиться красотой своей малой родины. Во благо города трудились самые разные...
 
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