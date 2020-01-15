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«Мы достигли того, чего хотели». Сбор по разминированию проходит под Минском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Учения со взрывным характером. Сбор по разминированию проходит на базе второй инженерной бригады под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные продемонстрировали в действии новейшие защитные костюмы, миноискатели, которые «видят» даже под землёй, и другую технику. Поиск и обнаружение взрывоопасных веществ отрабатывали в различных условиях.
Кроме того, с ходом практических занятий групп разминирования познакомились командиры воинских частей и подразделений со всей страны. Не обошлось и без экспериментов. Впервые в инженерных войсках опробовали в действии новый блокиратор. Он позволяет максимально локализовать взрыв.
Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооружённых Сил Беларуси:
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Новости Беларуси. Учения со взрывным характером. Сбор по разминированию проходит на базе второй инженерной бригады под Минском, сообщили в программе Новости «24...
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