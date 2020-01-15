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В Гродненском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 15 января в Гродненском районе было обнаружено тело 55-летнего человека с огнестрельным ранением.
Как
Место происшествия осмотрено, изъяты предметы и объекты, по которым будут проведены исследования.
В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления и задержания подозреваемого.
На прошлой неделе в Несвижском районе было обнаружено тело мужчины.
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Новости Беларуси. В ночь на 15 января в Гродненском районе было обнаружено тело 55-летнего человека с огнестрельным ранением. Как сообщает Следственный комитет,...
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