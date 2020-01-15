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В Гродненском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

15.01.2020 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 15 января в Гродненском районе было обнаружено тело 55-летнего человека с огнестрельным ранением. 

Как сообщает Следственный комитет, погибшим является индивидуальный предприниматель. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

В Гродненском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
Фото: Следственный комитет 

Место происшествия осмотрено, изъяты предметы и объекты, по которым будут проведены исследования. 

В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления и задержания подозреваемого. 

На прошлой неделе в Несвижском районе было обнаружено тело мужчины. 

Ему были причинены ножевые ранения – подробности здесь

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Новости Беларуси. В ночь на 15 января в Гродненском районе было обнаружено тело 55-летнего человека с огнестрельным ранением.  Как сообщает Следственный комитет,...
 
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