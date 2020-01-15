«Гомельтранснефть Дружба» заявляет о технической возможности реверса нефти из Польши

Вериго отметил, что польская сторона не имеет технической возможности качать одновременно качать нефть к себе и от себя. «Реверсная доставка возможна только с остановками. К примеру, неделю качаем нефть на Мозырь, а три недели из Мозыря», – объяснил он.

По словам Вериго, этот вопрос сейчас обсуждается с польской стороной. Он выразил уверенность, что в критической ситуации Польша пойдет навстречу.

Ранее польская сторона сообщала о невозможности прокачки нефти из Польши в Беларусь по трубопроводу «Дружба».

Официальный представитель PERN, оператора польского участка «Дружбы», Катажина Красиньска заявила сайту biznesalert.pl : «Существующая инфраструктура прокачки делает невозможной прокачку нефти из базы «Адамово» в Беларусь при одновременном сохранении непрерывности поставок для действующих клиентов PERN».

В июле прошлого года, при вытеснении загрязненной нефти из Польши в Беларусь, трубопровод работал в реверсном режиме, но при таком режиме транзит нефти на Запад, польским и немецким НПЗ, должен быть приостановлен, отмечает издание.