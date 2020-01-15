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Мальта назвала имена новых российских обладателей ее «золотых паспортов»

15.01.2020 18:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего в списке новых обладателей «золотых паспортов» этой страны около десятка полных тезок представителей российской бизнес-элиты и экс-депутаты «Единой России».

Новые граждане Мальты


РБК изучил опубликованный на официальном ресурсе мальтийского правительства список лиц, получивших гражданство этого островного государства в 2018 году. Как оказалось, среди них полные тезки бывшего участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций), экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.

В списке также фигурируют полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина.

Находкин, выслушав вопрос корреспондента РБК, положил трубку. РБК направил запрос в приемную регионального отделения «Единой России».

РБК направил запросы Колобову, в Сити Инвест банк, «Магнолию» и остальные компании, к которым могут иметь отношения лица, ставшие гражданами Мальты. В АФК «Система» отказались от комментариев.

Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга. Бизнесмен подтвердил РБК, что получил гражданство Мальты в 2018 году. «Речь идет о глобализации бизнеса — мы уже сейчас экспортируем чай и кофе в 54 страны и планируем удвоить количество экспортных стран в ближайшие годы», — сказал он РБК.

В списке есть и тезки партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и членов его семьи. «Иванян и партнеры» защищали интересы России в споре с Украиной в ЕСПЧ о присоединении Крыма, а также в споре с акционерами ЮКОСа. Торкановский также представлял интересы России в споре России с Грузией и Украиной. РБК направил запросы Торкановскому и в адвокатское бюро.

Всего «золотые паспорта» Мальты, которая с 2004 года входит в ЕС, приобрели за 2018 год чуть более 3,5 тыс. человек. Журналисты издания Times of Malta обнаружили в этом перечне пятерых членов королевской семьи Катара — это экс-министр экономики Катара шейх Мухаммед Ахмед Аль Тани, его супруга Анади и трое их детей.

Как ранее выяснил РБК, десятки российских бизнесменов и членов их семей оформили гражданство Мальты в 2014–2016 годах. В числе получивших мальтийское гражданство, в частности, фигурировали основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и его родственники, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и его родные, а также полные тезки совладельца ICT Holding Александра Несиса и членов его семьи.




Жить не обязательно


Мальта с 2013 года выдает иностранцам так называемые золотые паспорта. Для этого требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику страны и приобрести или арендовать недвижимость на ее территории.

От соискателя гражданства даже не требуется фактического проживания на территории: визиты необходимы для предоставления биометрических данных, подачи заявления и личной беседы. Гражданство Евросоюза автоматически дает право на свободное перемещение по ЕС.

Аналогичные возможности с 2005-го и 2007 года предоставляют иностранцам Болгария и Кипр. В Болгарии для этого необходимо инвестировать €1 млн, на Кипре — от €2 млн плюс приобрести недвижимость на острове.

В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в странах Евросоюза в обмен на инвестиции и заключила, что эти схемы создают риски для безопасности ЕС. По мнению авторов, речь идет о рисках потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также о возможности инфильтрации организованных преступных группировок на территорию союза.

В ноябре власти Кипра сообщили, что лишат гражданства 26 человек, среди которых девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малайзиец. Они также решили проверить всех, кто получил «золотые паспорта» до 2018 года, и пообещали отозвать гражданство, если будут выявлены нарушения.

По данным кипрского издания Politis, в итоге гражданства страны лишились бизнесмены Олег Дерипаска, Александр Бондаренко и Владимир Столяренко, а также члены их семей. Представитель Дерипаски называл эту информацию не соответствующей действительности.
 
 
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Всего в списке новых обладателей «золотых паспортов» этой страны около десятка полных тезок представителей российской бизнес-элиты и экс-депутаты «Единой...
 
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