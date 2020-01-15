ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реализация механизма трансграничного обмена электронными разрешительными документами начата в ЕАЭС

15.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Реализация механизма трансграничного обмена электронными разрешительными документами начата в ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе начата реализация механизма трансграничного обмена электронными разрешительными документами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«Коллегия ЕЭК утвердила технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы союза общего процесса «Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для подтверждения соблюдения запретов и ограничений», — отметили в пресс-службе. — Реализация этого общего процесса направлена прежде всего на обеспечение выполнения статьи 80 Таможенного кодекса ЕАЭС, которая предусматривает в том числе трансграничное информационное взаимодействие таможенных и контролирующих органов стран союза в процессе получения сведений о документах, необходимых для совершения таможенных операций, и создает основу для развития и применения механизма единого окна. По сути, речь идет о начале реализации механизма трансграничного обмена электронными разрешительными документами».

Внедрение общего процесса будет проходить поэтапно в отношении определенных видов документов, по мере регламентации в праве ЕАЭС состава и структуры представляемых сведений из документов в электронном виде.

«Одновременно распоряжением Коллегии ЕЭК установлен девятимесячный срок, в течение которого должен быть осуществлен переход к трансграничному электронному обмену сведениями из документов об оценке соответствия требованиям техрегламентов ЕАЭС или единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», — добавили в пресс-службе.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Евразийском экономическом союзе начата реализация механизма трансграничного обмена электронными разрешительными документами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мальта назвала имена новых российских обладателей ее «золотых паспортов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика