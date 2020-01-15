Реализация механизма трансграничного обмена электронными разрешительными документами начата в ЕАЭС

Источник материала: Вороновская газета





В Евразийском экономическом союзе начата реализация механизма трансграничного обмена электронными разрешительными документами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«Коллегия ЕЭК утвердила технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы союза общего процесса «Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для подтверждения соблюдения запретов и ограничений», — отметили в пресс-службе. — Реализация этого общего процесса направлена прежде всего на обеспечение выполнения статьи 80 Таможенного кодекса ЕАЭС, которая предусматривает в том числе трансграничное информационное взаимодействие таможенных и контролирующих органов стран союза в процессе получения сведений о документах, необходимых для совершения таможенных операций, и создает основу для развития и применения механизма единого окна. По сути, речь идет о начале реализации механизма трансграничного обмена электронными разрешительными документами».

Внедрение общего процесса будет проходить поэтапно в отношении определенных видов документов, по мере регламентации в праве ЕАЭС состава и структуры представляемых сведений из документов в электронном виде.

«Одновременно распоряжением Коллегии ЕЭК установлен девятимесячный срок, в течение которого должен быть осуществлен переход к трансграничному электронному обмену сведениями из документов об оценке соответствия требованиям техрегламентов ЕАЭС или единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», — добавили в пресс-службе.

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