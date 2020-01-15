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Белорусские спасатели на учениях «потушили» Несвижский замок

15.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Замок в огне. Белорусские спасатели провели крупные учения на территории музейного комплекса в Несвиже. По замыслу условный пожар пылал на территории в 150 квадратных метров, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Короткое замыкание – и чердак Несвижского замка в огне. К месту стянута спецтехника со всей Минской области. Вроде и учения, но в непростых условиях. Работу спасателям усложнил сильный туман.
 
Часть посетителей замка оказались в ловушке. Все выходы перекрыл огонь. Спасатели с помощью подъемника эвакуировали людей. Во внутреннем дворике дополнительно установили «куб жизни». На огромный яркий батут люди прыгали с высоты из окон и с крыши полыхающего здания. Сценарий учений взяли из жизни.

В декабре 2002 года замка могло не стать. Памятник культуры и архитектуры мирового значения полыхал. Пожар был сложным из-за особенностей строения. Тогда комплекс в Несвиже тушила почти сотня спасателей. Замок отстояли.

Евгений Язвинский на тот пожар прибыл одним из первых. Он работал в местном отделении МЧС. Вспоминает, что боролись со стихией до самого утра, а вода в 20-градусный мороз замерзала. 

«В то время у нас попроще была техника – с маленьким запасом воды без автоцистерны. Тогда же шла реконструкция замка, и с той стороны дворца стояли леса. Ребята по ним поднимались и подавали стволы для тушения», – рассказал инженер по пожарной безопасности Несвижкого дворцово-паркового ансамбля Евгений Язвинский.

Сейчас замок под надежной охраной. В залах – сотни датчиков дыма и десятки камер видеонаблюдения. На складе для реликвий установили новейшую систему тушения. Возгорание она ликвидирует еще до приезда спасателей.

«Это исторический памятник нашей страны и объект, который мы защищаем. Сложности, в первую очередь, связаны с тем, что в зданиях и конструкциях имеются пустоты. В случае пожара огонь по этим пустотам может распространяться. Учения способствуют тому, что спасатели владеют ситуацией и могут принять правильное решение», – сообщил начальник Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Сергей Лапанович.

Но помощь может понадобиться не только тем, кто внутри. В небольшом водоеме у замка водолазы отработали действия при спасении утопающих. Учения прошли успешно.  

Дворцово-парковый ансамбль в Несвиже относится к XVI веку. Имение принадлежало знатному роду Радзивиллов. Замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



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По замыслу условный пожар пылал на территории в 150 квадратных метров. Работу спасателям усложнил сильный туман.
 
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