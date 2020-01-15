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«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси потенциальным донором после смерти становится любой, кто не написал отказ при жизни – это позволяет значительно увеличить шансы на спасение тех, кто ждет пересадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой орган и подарил возможность жить маленькой Вике и еще одному взрослому человеку. Наши врачи провели сплит-трансплантацию, то есть разделили печень так, что обе части остались жизнеспособными.
Алексей Щерба, заместитель директора по хирургической работе РНПЦ «Хирургии, трансплантологии и гематологии»:
Такая операция спасительна сразу для двух пациентов. Для ребенка, а большая часть печени несет спасение и выздоровление для взрослого пациента, которому пересаживается правая доля печени.
Технология не новая, но требует тщательной подготовки персонала, технического оснащения, да и времени. В США и Европе к сплит-трансплантации прибегают лишь в 10 % случаев. Трудоемко. Ведь по сути, сначала оперируют сам орган, и только потом его пересаживают. В РНПЦ говорят: в день таких манипуляций весь центр работает фактически на одну операцию.
Алексей Щерба:
Белорусские трансплантологи известны во всем мире. По количеству таких операций мы на лидирующих позициях в СНГ, а наши врачи успешно пересаживают даже комплексы органов. Зарубежные коллеги приезжают перенимать опыт. Но потенциал золотых рук белорусских трансплантологов мог бы остаться нереализованным, если бы в свое время этот вопрос на личный контроль не взял Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас мы его расширяем. Я предложил новый построить, они говорят: «Не надо, постройте нам корпус». Там есть место, я им строю новый корпус. Полностью окупаемый, огромное количество приезжает людей.
Отрегулировав законодательство, мы решили вопрос нехватки доноров – сегодня у врачей есть даже возможность совершать мультизабор органов. В Республиканском научно-практическом центре практически каждый день осуществляют трансплантацию почки, а печень пересаживают раз в четыре дня.
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Новости Беларуси. В Беларуси потенциальным донором после смерти становится любой, кто не написал отказ при жизни – это позволяет значительно увеличить шансы на...
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