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«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени

15.01.2020 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  В Беларуси потенциальным донором после смерти становится любой, кто не написал отказ при жизни – это позволяет значительно увеличить шансы на спасение тех, кто ждет пересадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени

Такой орган и подарил возможность жить маленькой Вике и еще одному взрослому человеку. Наши врачи провели сплит-трансплантацию, то есть разделили печень так, что обе части остались жизнеспособными.

«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени

Алексей Щерба, заместитель директора по хирургической работе РНПЦ «Хирургии, трансплантологии и гематологии»:
Такая трансплантация очень важна в первую очередь для детей, для детской популяции, нуждающейся в трансплантации печени. Ребенок нуждается в маленькой части печени, и в тех случаях, когда родитель (папа, мама) либо другой родственник не может стать донором для ребенка, тогда единственный выход, единственная надежда остается на печень от умершего донора.

Такая операция спасительна сразу для двух пациентов. Для ребенка, а большая часть печени несет спасение и выздоровление для взрослого пациента, которому пересаживается правая доля печени.

«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени

Технология не новая, но требует тщательной подготовки персонала, технического оснащения, да и времени. В США и Европе к сплит-трансплантации прибегают лишь в 10 % случаев. Трудоемко. Ведь по сути, сначала оперируют сам орган, и только потом его пересаживают. В РНПЦ говорят: в день таких манипуляций весь центр работает фактически на одну операцию.

«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени

Алексей Щерба:
Во время одной трансплантации по разделению печени работают три хирургические бригады, две анестезиологические. И потом целый коллектив реаниматологов уже после возвращения этих пациентов в реанимацию.

«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени

Белорусские трансплантологи известны во всем мире. По количеству таких операций мы на лидирующих позициях в СНГ, а наши врачи успешно пересаживают даже комплексы органов. Зарубежные коллеги приезжают перенимать опыт. Но потенциал золотых рук белорусских трансплантологов мог бы остаться нереализованным, если бы в свое время этот вопрос на личный контроль не взял Президент.

«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Изучали, учились, ездили туда-сюда. А потом, когда мы уже созрели к этому, опять же, пришли во главе с Руммо лет 15 назад ко мне медики и говорят: Александрович, вот так и так. Я говорю: «Вы готовы трансплантологией заниматься?» «Готовы». Я говорю: «Хорошо». И построил им центр.

Сейчас мы его расширяем. Я предложил новый построить, они говорят: «Не надо, постройте нам корпус». Там есть место, я им строю новый корпус. Полностью окупаемый, огромное количество приезжает людей.

«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени

Отрегулировав законодательство, мы решили вопрос нехватки доноров – сегодня у врачей есть даже возможность совершать мультизабор органов. В Республиканском научно-практическом центре практически каждый день осуществляют трансплантацию почки, а печень пересаживают раз в четыре дня.

Люди в материале: Алексей Щерба, Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси.  В Беларуси потенциальным донором после смерти становится любой, кто не написал отказ при жизни – это позволяет значительно увеличить шансы на...
 
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