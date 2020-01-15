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Легендарная «Катюша» появится у Кургана Славы к 9 мая
Источник материала: СТВ
Как будут праздновать в Беларуси 75-летие Великой Победы, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Микша, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Из таких важных мероприятий. Курган Славы Президент назвал профсоюзным. Почему? Потому что каждый год профсоюзы вносят свой вклад в реконструкцию, потому что идёт бесконечно много людей на Курган Славы, в прошлом году мы преподнесли подарок – у нас там есть музей техники, мы восстановили одно из оружий Победы – легендарный штурмовик Ил-2, который участвовал в операции «Багратион». В этом году мы до 9 мая взяли такое обязательство, что мы установим систему залпового огня, боевую машину «Катюша». Это тоже было оружие Победы. Ветераны, к сожалению, умирают. Так пусть наши дети видят, хотя бы, каким оружием наши деды, отцы искореняли «коричневую чуму».
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Как будут праздновать в Беларуси 75-летие Великой Победы, обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Наколькі Федэрацыя прафсаюзаў...
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