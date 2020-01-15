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Госдума проголосует по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ 16 января

15.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Госдума проголосует по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ 16 января

Государственная дума 16 января на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Кандидатуру Михаила Мишустина, занимающего пост руководителя Федеральной налоговой службы, внес Президент России Владимир Путин.

«Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором принято решение внести коррективы в порядок работы пленарного заседания на 16 января и порядок рассмотрения кандидатуры на должность председателя правительства РФ», — отметили в нижней палате.

16 января перед пленарным заседанием также состоятся консультации кандидата на должность премьер-министра с фракциями Госдумы: «Единой Россией», затем с ЛДПР, КПРФ и со «Справедливой Россией».

https://www.belta.by/

 
 
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Государственная дума 16 января на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России, сообщили БЕЛТА в...
 
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