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Из Греции в Беларусь. Форвард Шикавка стал игроком минского «Динамо»

15.01.2020 21:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Контракт с минским «Динамо» подписал 27-летний нападающий Евгений Шикавка, сообщает сайт клуба.


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Евгений является воспитанником столичного «Торпедо», а в 17 лет попал в дубль борисовского БАТЭ.

За основной состав борисовского клуба нападающий так и не сыграл ни разу, позже отправивившись по арендам: «Полоцк», «Слоним-2017», «Славия».

Летом 2014-го года из стана мозырян Шикавка перешел в футбольный клуб «Крумкачы». В составе этой команды нападающий впервые в своей карьере пробился в высшую лигу Беларуси.

В составе «воронов» Евгений принял участие в 45-ти матчах, в которых заработал 16 результативных баллов (5+11).

Летом 2017-го года форвард отправился в «Слуцк». В стане случчан Шикавка принял участие в 47-ми матчах, в которых заработал 22 результативных балла (16+6). В сезоне-2018 Евгений стал лучшим бомбардиром команды, забив двенадцать мячей.

1 января 2019 года нападающий официально перешел в клуб греческой Суперлиги «Лариса», в составе которого провел один сезон — 17 матчей и два гола.

В 2018-м году форвард дебютировал за национальную сборную страны, в его активе два сыгранных матча.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий Евгений Шикавка влился в ряды столичного «Динамо».
 
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