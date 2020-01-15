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Из Греции в Беларусь. Форвард Шикавка стал игроком минского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Контракт с минским «Динамо» подписал 27-летний нападающий Евгений Шикавка, сообщает
Евгений является воспитанником столичного «Торпедо», а в 17 лет попал в дубль борисовского БАТЭ.
За основной состав борисовского клуба нападающий так и не сыграл ни разу, позже отправивившись по арендам: «Полоцк», «Слоним-2017», «Славия».
Летом 2014-го года из стана мозырян Шикавка перешел в футбольный клуб «Крумкачы». В составе этой команды нападающий впервые в своей карьере пробился в высшую лигу Беларуси.
В составе «воронов» Евгений принял участие в 45-ти матчах, в которых заработал 16 результативных баллов (5+11).
Летом 2017-го года форвард отправился в «Слуцк». В стане случчан Шикавка принял участие в 47-ми матчах, в которых заработал 22 результативных балла (16+6). В сезоне-2018 Евгений стал лучшим бомбардиром команды, забив двенадцать мячей.
1 января 2019 года нападающий официально
В 2018-м году форвард дебютировал за национальную сборную страны, в его активе два сыгранных матча.
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Нападающий Евгений Шикавка влился в ряды столичного «Динамо».
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