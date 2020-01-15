Литва может помочь Беларуси с перевалкой нефти

"Белсат" . Это подтвердил BNS временный директор компании по нефтебизнесу Гедрюс Сабаляускас, передает





«Мы получили запрос от белорусских клиентов относительно импорта сырой нефти через наш терминал в январе», – прокомментировал он.





По его словам, Klaipedos nafta готова переваливать сырую нефть с судов.





Представитель Klaipedos nafta Оринта Бракаускайте подтвердила BNS, что поступила просьба от белорусского монополиста экспорта нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК), которая экспортирует продукцию основных белорусских заводов – Мозырского НПЗ и «Нафтана».









В Klaipedos nafta утверждают, что могут переваливать до 3 млн тонн нефти. Директор Клайпедского порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас говорит, что теоретически нефть для Беларуси можно было бы импортировать и через контролируемый компанией Orlen Lietuva Бутингский нефтетерминал, однако эта компания является конкурентом белорусских заводов.





Напомним, после того, как переговоры по ценам на нефть с Россией зашли в тупик, Беларусь озвучила решение искать импорт сырья из стран Балтии, Польши, Украины, Азербайджана и Казахстана.



