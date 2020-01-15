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Литва может помочь Беларуси с перевалкой нефти

15.01.2020 21:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минск продолжает искать партнеров, в том числе в странах Балтии, которые смогли бы переваливать сырье, ввозимое в Беларусь. В частности, такое предложение поступило литовской компании по погрузке нефтепродуктов Klaipedos nafta.

Это подтвердил BNS временный директор компании по нефтебизнесу Гедрюс Сабаляускас, передает "Белсат".

«Мы получили запрос от белорусских клиентов относительно импорта сырой нефти через наш терминал в январе», – прокомментировал он.

По его словам, Klaipedos nafta готова переваливать сырую нефть с судов.

Представитель Klaipedos nafta Оринта Бракаускайте подтвердила BNS, что поступила просьба от белорусского монополиста экспорта нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК), которая экспортирует продукцию основных белорусских заводов – Мозырского НПЗ и «Нафтана».


В Klaipedos nafta утверждают, что могут переваливать до 3 млн тонн нефти. Директор Клайпедского порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас говорит, что теоретически нефть для Беларуси можно было бы импортировать и через контролируемый компанией Orlen Lietuva Бутингский нефтетерминал, однако эта компания является конкурентом белорусских заводов.

Напомним, после того, как переговоры по ценам на нефть с Россией зашли в тупик, Беларусь озвучила решение искать импорт сырья из стран Балтии, Польши, Украины, Азербайджана и Казахстана.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск продолжает искать партнеров, в том числе в странах Балтии, которые смогли бы переваливать сырье, ввозимое в Беларусь. В частности, такое предложение...
 
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