Работник Слуцкой ЦРБ рассказал о том, что всех волнует

Источник материала: Слуцк Город





В декабре прошлого года в регистратуре Слуцкой ЦРБ заработала электронная очередь. Однако, по утверждению источника, новшество не упростило, а, напротив, усложнило работу персонала. Между работниками и пациентами случаются скандалы и неразбериха. Об этом и не только корреспонденту SlutskGorod рассказал один из сотрудников ЦРБ.

Человек, с которым говорил журналист SG, не пожелал озвучить ни своего имени, ни должности. Поэтому разговор публикуем на условиях анонимности.

«Про электронную очередь разговор в ЦРБ шёл ещё в год назад. Мы были в курсе, что её внедрят, но не знали, когда это случится. И о том, какие проблемы с этим нововведением вылезут, даже не догадывались.

Всё началось, когда Сергей Фёдорович Карчеменко, начальник отдела АСУ (автоматизация отдела управления – прим.ред.), по каким-то причинам самостоятельно стал разбираться во всей системе, тогда как установкой и налаживанием работы должен заниматься представитель из Минска. В день запуска очереди он вообще ушёл в отпуск и попросил его ни под каким предлогом не беспокоить», — рассказывает собеседник.

По словам работника, проблемы начались сразу в этот же день: в регистратуре изначально было задействовано мало окон, перегорело одно табло, а кнопка для людей, которые должны обслуживаться вне очереди, вообще не работала. По мнению сотрудника, сложности возникли ещё и по той причине, что не вывели отдельное окно для выдачи талонов, из-за чего искусственно создалась очередь.

«Человек, который заказал талон непосредственно на сайте, должен теперь отстоять 30 человек очереди, чтобы просто забрать его в регистратуре? Как это? Люди стали пропускать своё время, опаздывать к врачам, и на этой почве в регистратуре начались потасовки и скандалы. Работники ничего не могли сделать. А когда позвонили начальнику, он просто отказался помогать.

Так электронная очередь проработала около двух недель. На сколько мне известно, оплата актов и иных документов должна состояться в том случае, если система работает и не возникает никаких вопросов. А они были. Нужно было просто вызвать представителей из Минска, но этого никто не сделал. Не кажется ли странным, что раньше, до внедрения очереди, поток людей проходил достаточно быстро? А сейчас это целое испытание для тех, кто, например, пришёл с температурой или острой болью и вынужден стоять длительное время».

Собеседник рассказывает, что работники регистратуры до сих пор находятся в растерянности, потому как проблема электронной очереди не решается. Пациенты поликлиники хамят и возмущаются, бывали случаи, когда приходилось вызывать милицию из-за драк в фойе. По словам работника ЦРБ, нервы сдают не только у обычных людей, но и у сотрудников, которые не выдерживают и увольняются.

«Мало кто знает, но несколько лет назад поликлиника внедрила и оплатила систему "Электронная медицинская карта", которая должна функционировать. Это очень удобная штука, особенно в том случае, когда нужно получить консультацию врача непосредственно в отделении. Ведь сейчас на руки пациенту никто не даёт карточку. Когда человек идёт к доктору, её относит медсестра прямо в кабинет, и назад карта возвращается таким же способом.

Был случай при мне, когда женщина буквально со слезами на глазах выпросила карту, чтобы попасть к доктору на консультацию. Для этого она вынуждена была оставить свой паспорт в регистратуре. А с электронной медицинской картой таких трудностей не возникло бы, но они у нас почему-то не заполняются», — рассказывает собеседник.

Ситуацию в Слуцкой ЦРБ прокомментировал начальник АСУ, Сергей Фёдорович Карчеменко

Он пояснил, что функция заключается в регулировании физического потока людей и с технической стороны система работает хорошо. Раньше люди приходили толпой, поэтому в регистратуре часто были конфликты. А сейчас они могут прийти, взять талон и подождать спокойно на скамейке, пока их пригласят к окну. Просто не все понимают, что это такое и для чего нужно.

«Проблема появилась, в первую очередь, из-за нехватки рабочих кадров. В поликлинике не хватает терапевтов и сотрудников в регистратуре. Поэтому люди не успевают. Раньше в терминале было много функций, а сейчас мы сократили их до трёх. Теперь даже окно приоритета работает. Были проблемы мелкие, но они решались в штатном режиме.

В среднем за день к нам приходят от 800 до 900 пациентов. За 2-3 часа бывает так, что регистраторы обслуживают до 1200 человек - работают, как роботы. Среднее время ожидания клиента, по статистике, до 25 минут, а его обслуживание длится 1,12 мин. Так что по скорости работы к сотрудникам нет нареканий.

Я каждый раз подстраиваю систему, исходя из нужд поликлиники, на это у нас получены все права доступа. Не смотря на то, что я находился в отпуске, во время запуска электронной очереди я был в поликлинике, в тот день никаких проблем в регистратуре не было. Я каждый день ходил, проверял систему и внедрял её лично», — сказал Сергей Фёдорович.

По его мнению, проблема притянута за уши. И то, как было раньше, таким уже не будет. Он привёл в пример работу банка, где сам выстоял 45 минут, чтобы поменять валюту, хотя по очереди был 8-ой. И отметил, что люди, которые жалуются на проблему очереди в регистратуру поликлиники ЦРБ, сильно преувеличивают. А в будущем в Слуцкую ЦРБ планируется ввести и электронную регистратуру, где можно будет через интернет не только взять талон и без проблем попасть к врачу в удобное время, но и вызвать его на дом.

На вопрос журналиста, действительно ли в Слуцкой ЦРБ есть система электронных амбулаторных карт, Сергей Карчеменко ответил, что она работает с 2015 года. Но об этом, по его мнению, гражданам знать необязательно, потому как пока она работает только на местном уровне.

«На данный момент электронные карты нашим пациентам не нужны. Прежде всего, это нужно работникам здравоохранения, чтобы передавать информацию по локальным сетям. У нас она (система – прим. ред.) существует пока не во всех отделениях.

Бумажные карты никогда не разрешалось отдавать на руки пациенту – это собственность учреждения. Если нужна консультация врача, делается выписка - и никак иначе. В будущем карты в электронном виде будут для каждого пациента в единой республиканской базе, сейчас это всё разрабатывается. У каждого будет личный кабинет по его лечению, выписке лекарств и т.д. Ведь сейчас мы медленно и уверенно идём к электронному здравоохранению», — пояснил Сергей Карчеменко.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by